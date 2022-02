Voldoymyr Zelensky heeft als president van Oekraïne de zware taak om zijn land door de huidige oorlog met Rusland te loodsen. Een behoorlijke klus voor iemand die pas drie jaar in de politiek zit. Een profiel van Zelensky, die zich in korte tijd ontwikkelde van komisch acteur tot oorlogspresident.

De 44-jarige Zelensky werd in mei 2019 ingezworen als de zesde president van Oekraïne. Bij de verkiezingen behaalde hij een overtuigende overwinning door bijna drie kwart van de stemmen binnen te halen. Daarmee troefde hij de zittende president Petro Poroshenko af.

De overwinning van Zelensky was behoorlijk verrassend, omdat hij weinig tot geen politieke ervaring had. Hij was voornamelijk bekend als acteur door zijn rol in de populaire Oekraïense comedyserie Sluha Narodu (dienaar van het volk). Daarin speelde hij een leraar die onverwacht president van Oekraïne wordt - een functie die hij inmiddels dus in het echt vervult. Daarvoor verwierf hij bekendheid als komiek, onder meer door een sketch waarin hij vijf minuten lang met zijn penis een piano bespeelt.

De campagne van Zelensky speelde zich vooral af via sociale media, waardoor hij veel jongeren wist te bereiken die eerder niet stemden. Ook zijn belofte om corruptie aan te pakken, leverde hem veel populariteit op. Zelensky zei tijdens zijn campagne dat hij maar één termijn van vijf jaar zou uitdienen als hij zou winnen.

Geboren in Sovjet-Unie, maar 'Oekraïens nationalist'

Zelensky werd in 1978 geboren in Kryvyi Rih, een stad in het midden van Oekraïne, toen dat nog onderdeel van de Sovjet-Unie was. Als gevolg daarvan spreekt hij naast Oekraïens ook vloeiend Russisch, hoewel hij sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 de onafhankelijkheid van Oekraïne als onbetwistbaar ziet.

Dat zijn regering door de Russische president Vladimir Poetin nu "neonazistisch" wordt genoemd, is gezien Zelensky's Joodse achtergrond extra wrang. Allebei zijn ouders zijn van Joodse afkomst, hij is zelf praktiserend joods en meerdere familieleden kwamen om tijdens de Holocaust. De jonge Zelensky zelf kreeg een beurs om in Israël te gaan studeren, maar dat werd hem verboden door zijn vader.

In 2000 rondde Zelensky een studie rechten af aan de Kryvyi Rih National University. Hij verkoos echter een televisiecarrière boven een juridische loopbaan. Zelensky speelde in verschillende films en series voordat hij bij het grote publiek doorbrak met Sluha Narodu. Een groot deel van zijn teksten in die serie zou later de basis voor zijn verkiezingsprogramma vormen, waaronder keiharde woorden tegen de oligarchie (een kleine elite met veel macht) van zakenmannen en andere politici.

De 'clown' die president werd

Door zijn achtergrond in televisie en politieke onervarenheid werd Zelensky direct nadat hij zich had aangemeld als presidentskandidaat vergeleken met de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. De vrees onder de Oekraïense bevolking dat de 'clown' Zelensky zijn verkiezing tot president niet serieus zou nemen, verstomde echter al snel.

Zelensky riep op tot eenheid en behaalde enkele maanden later tijdens de parlementsverkiezingen een ruime meerderheid in het Oekraïense parlement met zijn partij Sluha Narodu, vernoemd naar de tv-serie waardoor hij bekend werd. Ook ontsloeg hij Yuriy Lutsenko, de hoogste baas van het Oekraïense openbaar ministerie, omdat die betrokken bleek bij een vermeend verzoek van Trump om zijn politieke rivaal Joe Biden in een kwaad daglicht te stellen.

Ook na de gewonnen verkiezingen bleven sociale media een belangrijk platform voor Zelensky om in beeld te blijven. Zo liet hij zich vaak fotograferen terwijl hij op bezoek was bij Oekraïense burgers of oefeningen van het Oekraïense leger bijwoonde.

Volodymyr Zelensky (midden) laat zich vaak fotograferen terwijl hij op bezoek gaat bij Oekraïense burgers.

Oekraïne middelpunt van politieke spanningen

Zelensky is een voorstander van een betere band tussen Oekraïne en Europa, maar benadrukte ook vaak het belang van gesprekken met Rusland en Poetin. Hij is uitgesproken over zijn wens dat Oekraïne in de toekomst lid wordt van de NAVO en de EU, een wens die hem op ramkoers bracht met Rusland.

De Oekraïense president viel de afgelopen maanden internationaal op door zijn pogingen de kalmte te bewaren tijdens de escalerende situatie aan de grens met Rusland. Zelensky bleef herhalen dat Oekraïne voor niemand bang was en dat al sinds 2014 sprake is van oorlog met Rusland. Daarmee verwees hij naar de Russische annexatie van de Krim, een schiereiland in het zuiden van Oekraïne.

Sinds de invasie van Oekraïne door Rusland is Zelensky ook internationaal een president in oorlogstijd. Hij heeft westerse landen er meermaals toe opgeroepen Oekraïne bij te staan en blijft zijn landgenoten ertoe oproepen te vechten voor hun land. Zelensky liet weten Oekraïne niet te zullen verlaten, ook al is hij naar eigen zeggen als het voornaamste doelwit aangemerkt door de Russen.