Rusland viel donderdag Oekraïne binnen. Daarmee is het jaren durende conflict tussen de twee buurlanden uitgemond in een volwaardige oorlog. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen nacht.

Russische troepen richting Kiev

Aan het begin van de nacht liet de president van Oekraïne weten dat er Russische "saboterende troepen" in Kiev waren aangekomen. Later in de nacht meldde CNN dat Russische troepen op 30 kilometer van Kiev zouden zijn.

Vanaf 4.00 uur Nederlandse tijd kwamen er meldingen binnen over zware explosieven door ballistische raketten en kruisraketten in Kiev. Dat werd gemeld door onder andere CNN en The New York Times.

Meer raketinslagen in Kiev

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, twitterde aan het begin van de ochtend dat drie mensen gewond zijn geraakt als gevolg van een raketinslag bij een flatgebouw. Het gebouw is in brand gevlogen en staat "op instorten", schreef hij.

Een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken sprak over een aanval met ballistische raketten en kruisraketten. Deze zouden door Oekraïens luchtafweergeschut zijn bestookt. Dit kon nog niet worden geverifieerd. Wel verifieerde The New York Times beelden van een "grote explosie" in de lucht boven Kiev.

Mobilisatie van de bevolking

De avond eindigde met een decreet van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij kondigde daarin een algehele mobilisatie van de bevolking aan. Dat betekent onder meer dat mannelijke inwoners in de leeftijd van achttien tot zestig jaar het land niet meer uit mogen, omdat ze beschikbaar moeten zijn voor het leger.

Zwaar sanctiepakket tegen Rusland

Donderdagavond werd tijdens een ingelaste top in Brussel gesproken over de situatie in Oekraïne. De EU-leiders zijn het eens geworden over een nieuw pakket harde sancties tegen Rusland. Die zullen "enorme en ernstige gevolgen" hebben voor het land, stelden ze.

Steeds meer landen sluiten zich aan bij de sancties van de westerse landen. Rond 5.00 uur werd bekend dat ook Australië, Nieuw-Zeeland en Taiwan met meer en uitgebreidere sancties tegen Rusland komen. Wat deze inhoudelijk betekenen, wordt later bekendgemaakt.

Avondklok in Kiev

Sinds donderdag 22.00 uur geldt een avondklok in Kiev. Die is van kracht van 22.00 tot 7.00 uur. Er rijden tijdens de avondklok geen metro's, maar de stations blijven wel geopend.

Veel Oekraïners brachten vanwege de Russische invasie de nacht door in deze ondergrondse metrostations. Volwassenen en kinderen hadden onder meer koffers, dekens en huisdieren bij zich.