Het dodental als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne is gestegen naar 137, meldt de Oekraïense president Volodimir Zelensky donderdagavond in een videoboodschap. Er zijn zeker 316 Oekraïners gewond geraakt. De slachtoffers worden door Zelensky "helden" genoemd.

Aan het begin van de avond maakte het Oekraïense ministerie van Defensie nog melding van 57 doden en 169 gewonden. Er vinden met name zware gevechten plaats rondom hoofdstad Kiev en havenstad Mariupol.

Rusland viel het land in de nacht van woensdag op donderdag binnen. Al gauw werd het hele grensgebied door Zelensky als oorlogsgebied aangemerkt. Later meldde hij "zware verliezen", maar claimde hij ook dat veel Russisch materiaal was vernietigd.

Zelensky had de Russen in een televisietoespraak nog gewaarschuwd dat Oekraïne zich met hand en tand zou verdedigen. "Als Rusland probeert ons land in te nemen - onze vrijheid, onze levens, de levens van onze kinderen, zullen wij ons verdedigen. Jullie zullen onze gezichten zien, niet onze ruggen."

Oekraïne kan niet op militairen rekenen vanuit bijvoorbeeld de NAVO, omdat het land nog geen lid is van de organisatie. Wel krijgt het als zogeheten partner veel militaire steun in de vorm van wapens, cyberspecialisten en andere hulpmiddelen. Daarnaast leggen landen vanuit heel de wereld strenge, economische sancties op aan Rusland, zodat president Vladimir Poetin in de problemen kan komen met het bekostigen van de oorlog.