De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft donderdagavond in een decreet een algehele mobilisatie van de bevolking aangekondigd, meldt persbureau Interfax. Dat betekent onder meer dat mannelijke inwoners in de leeftijd van achttien tot zestig jaar het land niet meer uit mogen, omdat ze beschikbaar moeten zijn voor het leger.

Zelensky deed dit in de nasleep van de Russische inval die in de nacht van woensdag op donderdag begon.

Via sociale media riep het hoofd van de douane in de westelijke regio Lviv donderdagavond mannen in de leeftijdscategorie achttien tot zestig jaar ertoe op niet naar de grens te komen. "Alsjeblieft, veroorzaak geen paniek en probeer niet op eigen houtje de grens over te steken", aldus Daniil Menshikov. "De overwinning is aan ons! Leve Oekraïne!", besloot hij zijn oproep.

Het Russische persbureau Interfax meldt dat de mobilisatie binnen negentig dagen wordt uitgevoerd. De maatregel heeft betrekking op inwoners van het land voor wie de dienstplicht geldt en reservisten van het Oekraïense leger.

Eerder op de dag kondigde president Zelensky al een staat van beleg af en adviseerde hij inwoners "niet in paniek te raken" en zoveel mogelijk thuis te blijven. Hij zei toen dat Oekraïne "sterk is, klaarstaat en zal winnen".