De EU-leiders zijn het op een ingelaste top in Brussel donderdagavond eens geworden over een nieuw pakket harde sancties tegen Rusland. Die zullen "enorme en ernstige gevolgen" hebben voor het land, stellen ze.

De sancties raken onder meer "de financiële sector en de energie- en transportsector", vermelden de officiële conclusies van de top. Ook wordt de handel met Rusland in onder andere goederen die ook militair kunnen worden gebruikt aan banden gelegd.

Voor sommige Russen wordt reizen naar de EU bemoeilijkt. Ook wordt nog eens een aantal Russen persoonlijk gestraft. Zij kunnen niet meer bij eventueel in de unie ondergebracht vermogen en mogen de EU niet meer in. EU-burgers en -bedrijven mogen ook geen zaken meer met hen doen.

Het blijft niet bij deze strafmaatregelen, dreigen de EU-leiders. Ze komen spoedig met een derde pakket, dat ook bondgenoot Belarus zal treffen. Dat land dient als een van de uitvalsbases voor de Russische invasie in Oekraïne. De EU-leiders "veroordelen de betrokkenheid van Belarus in deze agressie tegen Oekraïne krachtig" en manen het land zich daar verder van te onthouden.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde eerder ook al aan sancties op te leggen tegen Belarus. Het gaat om onder meer 24 Belarussische personen, twee staatsbanken en verschillende defensiebedrijven.

73 Hebben sancties wel zin? 'Rusland heeft een forteconomie opgebouwd'

Nieuwe sancties 'zwaarst denkbare'

Voor aanvang van de top zei Rutte dat de nieuwe sancties "wel ongeveer de zwaarst denkbare" zouden zijn. Bij een derde pakket met sancties kan de EU overgaan tot het afsluiten van Rusland van het internationale betalingsverkeer, een maatregel die ze volgens ingewijden nu nog achter de hand zouden houden. Ook president Vladimir Poetin en buitenlandminister Sergey Lavrov straffen ze nu nog niet persoonlijk, verwachtten hoge EU-diplomaten vooraf.

Over die twee nieuwe sancties denkt Nederland pragmatisch, zei Rutte. "Wij zijn niet tegen die twee elementen, maar we willen wel heel goed weten of dat verstandig is."

Als Rusland uit de 'financiële telecomdienst' SWIFT wordt gezet, zou dat ook westerse landen hard raken, memoreert Rutte. Daarom aarzelt een aantal EU-lidstaten daarover. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei daarover in Nieuwsuur dat deze sanctie voor Nederland een onderdeel van discussie kan zijn, maar dat het ook belangrijk is om gezamenlijk op te trekken.

Als de EU Poetin de toegang tot de EU ontzegt en eventueel in de unie ondergebracht geld bevriest, wordt het volgens de premier moeilijk om ooit nog met hem tot een diplomatieke oplossing te komen. "Dat is nu natuurlijk nog ondenkbaar, maar ooit zal die dialoog weer moeten starten." Maar ook de huidige en komende strafmaatregelen "zullen Poetin sowieso ook persoonlijk zeer raken", verzekert Rutte.

Als de EU-landen de genoemde maatregelen deze week niet in stelling brengen, betekent dat niet dat ze voorgoed van de baan zijn. Het zijn stappen "die je, als het toch nog een keer heftiger moet, wel zou kunnen toevoegen", zegt Rutte. Hij sluit niet uit dat Rusland het nog zoveel bonter maakt dat de EU naar een nog zwaardere straf wil grijpen.

Oekraïne krijgt extra steun

Voor welke strafmaatregelen Rutte en zijn collega's precies hebben gekozen, blijkt naar verwachting vrijdag. Nu de sancties de zegen hebben van de EU-leiders worden ze door juristen zorgvuldig onderbouwd, zodat gestraften de Europese rechter niet zover kunnen krijgen om er een streep door te zetten.

Oekraïne kan verder rekenen op extra politieke, financiële, humanitaire en logistieke steun, beloven de EU-leiders. Ze beleggen een internationale conferentie om geld voor het land in te zamelen.

De leiders herhalen ook nog eens dat ze zich bewust zijn van de vurige wens van Oekraïne om lid te worden van de EU. Oekraïne en Oost-Europese EU-lidstaten hadden graag gezien dat de EU het land zou uitnodigen om op termijn toe te treden.