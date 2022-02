De Verenigde Staten zullen honderden miljarden dollars aan tegoeden van Russische banken in de VS bevriezen vanwege de Russische invasie in Oekraïne, maakte president Joe Biden donderdagavond bekend. Ook zal het voor Russische bedrijven en inwoners moeilijker worden om zaken te doen in buitenlandse valuta, zoals de dollar en de Japanse yen.

"Deze agressie kunnen we niet onbeantwoord laten", zegt Biden. De sancties zijn volgens de president afgesproken met andere westerse landen en zijn bedoeld om Rusland als land te verzwakken. Vooral de (rijke) elite zal worden geraakt, aldus Biden. Persoonlijke sancties tegen president Vladimir Poetin liggen ook op tafel, maar worden nu nog niet ingevoerd.

Rusland zal ook nog niet worden uitgesloten van het SWIFT-bankensysteem. Volgens Biden treffen de sancties die donderdagavond zijn aangekondigd de Russische economie harder dan een eventuele SWIFT-blokkade.

Biden noemt Poetin "de agressor in de oorlog" en spreekt van een "grove schending" van het internationale recht. "Poetin koos voor deze oorlog, nu zal hij ook de gevolgen dragen", aldus Biden. Poetin zou veel grotere ambities hebben dan alleen Oekraïne en de "Sovjet-Unie willen herstellen", vervolgde hij.

De Amerikaanse president is niet van plan om te spreken met zijn Russische evenknie. Volgens hem is er sprake van een complete verstoring van de Amerikaans-Russische relatie. Eerder deze week lag de diplomatieke weg nog wel open.

Komende weken zwaar voor Oekraïners

De komende tijd zal volgens Biden zwaar worden voor de inwoners van Oekraïne, maar hij belooft van Poetin "de paria van de wereld" te maken vanwege zijn inval in het land. Hij spreekt van een "gevaarlijk moment" voor Europa.

De president belooft dat de VS meer zal doen om Oekraïne te helpen, maar benadrukte dat hij niet van plan is om mankrachten naar het land te sturen. Wel zal de Amerikaanse aanwezigheid in Europese NAVO-landen worden versterkt. Zo zullen er zevenduizend troepen naar Duitsland gaan.

Ook sancties tegen Belarus

De VS gaat ook Belarus sancties opleggen voor het meewerken aan de Russische invasie van Oekraïne.

Het gaat onder meer om 24 Belarussische personen, twee staatsbanken en verschillende defensiebedrijven, zo liet het Amerikaanse ministerie van Financiën donderdag weten.

