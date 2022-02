De Nederlandse oud-diplomaat Robert Serry begint namens de organisatie Open Doors Ukraine een humanitaire actie voor Oekraïne. "Alle hulp is nodig", zegt hij. "Deze invasie is het begin van een lange nacht voor het land."

Serry was in de jaren negentig de eerste Nederlandse ambassadeur in het toen net onafhankelijk geworden Oekraïne. In 2014 was hij speciaal gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij was wereldnieuws toen pro-Russische separatisten voorkwamen dat hij uit de Krim kon vertrekken.

Samen met onder anderen oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve richtte hij de organisatie Open Doors Ukraine (ODU) op, een platform waar hulporganisaties in Nederland en Oekraïne met elkaar samenwerken. Nu de oorlog is uitgebroken, doet Serry namens ODU een oproep om de Oekraïense bevolking ruimhartig te hulp te schieten.

"De komende tijd zal die hulp hard nodig zijn", zegt Serry. "Gelukkig zijn ook grote organisaties als stichting Vluchteling een actie begonnen op giro 999. Alle hulp is nu nodig, want dit gaat heel lang duren."

'Het ondenkbare is gebeurd'

Serry kon het bijna niet geloven toen hij donderdagochtend wakker werd en hoorde dat de invasie van Oekraïne was begonnen. "Het ondenkbare is gebeurd", zegt Serry. "Er waren allemaal tekenen dat het deze kant op ging, maar ik bleef hopen dat het anders zou lopen"

Vorige week presenteerde Serry namens het European Institute for Peace nog een voorstel voor de-escalatie en een staakt-het-vuren in de regio Donetsbekken. Achter de schermen had hij met Oekraïense en Russische experts hard aan het voorstel gewerkt. "Dat is nu allemaal achterhaald", zegt Serry. "We waren het er allemaal over eens, Oekraïners en Russen, dat een invasie desastreus is voor beide landen."

Tijdens zijn ambassadeurschap raakte Serry verliefd op zijn Oekraïense tolk. Ze trouwden, kregen een zoon en wonen tegenwoordig in Den Haag. "Mijn schoonouders zijn nog steeds in Kiev", vertelt Serry. "We hebben natuurlijk gezegd dat ze hiernaartoe komen, maar ze weigeren. Ze houden van die stad. Liever daar sterven dan vertrekken, vinden ze net als veel andere Oekraïners."

Wat gaat Rusland nu doen?

Je kan beter zeggen: wat gaat Vladimir Poetin nu doen? Ik noem dit Poetins oorlog, niet die van Rusland. Wat mij opvalt is dat de Oekraïense steden tot nu toe nog niet zijn bezet. Misschien wil Poetin dat niet, want dan creëer je tien Grozny's: de stad in Tsjetsjenië die in de jaren negentig veranderde in een slagveld. Rusland is militair-technisch superieur, maar het Oekraïense volk zal het niet accepteren als hij daar een marionettenregering neerzet."

Wat kan het Westen doen, nu diplomatie en dreigen met sancties geen zin hebben gehad?

"Dat klopt, maar sancties afkondigen kan op de lange termijn nog steeds effect hebben, zeker als het zulke draconische sancties zijn als nu door de Amerikanen en ook door Europese landen worden voorgesteld."

Bestaat er een kans dat de NAVO en ook Nederland militair gaan ingrijpen in Oekraïne?

"Die kans lijkt me klein, Oekraïne is geen lid van de NAVO. Ze staan er alleen voor. Wij kunnen hier vanavond rustig naar bed, terwijl die arme Oekraïners midden in het geweld zitten."

Premier Mark Rutte wilde op de persconferentie eerder op de dag niet zeggen of er extra Oekraïense vluchtelingen zullen worden opgevangen. Dat zou "binnen de bestaande kaders en afspraken" moeten gebeuren.

"Dat is een wel heel zuinige reactie. We hebben het hier wel over de Oekraïners die we jarenlang met raad en daad hebben bijgestaan. Ze horen bij Europa en willen lid worden van de Europese Unie."