Het is alsof David tegen Goliat vecht, de veel kleinere troepenmacht van Oekraïne tegen de grote (en bovendien nucleaire) macht Rusland. Gebruikers op NUjij vroegen zich donderdag dan ook af: hoe moeilijk wordt het voor Oekraïne om zich te verdedigen tegen Rusland?

In het kort: dat weten we eigenlijk niet. Want om te weten hoe je je moet verdedigen, moet je eerst weten waar en waartegen. En de intenties van de Russische president Vladimir Poetin zijn nog altijd niet duidelijk, zegt kolonel Han Bouwmeester, docent militaire strategie op de Nederlandse Defensie Academie en gepromoveerd op moderne misleidingsmethoden van Rusland, tegen NU.nl.

"Ik kan nu nog niet beoordelen of ze voor een volledige bezetting van Oekraïne gaan of alleen voor delen daarvan. Met troepen in het noorden (Belarus), westen (Transnistrië), zuiden (de Krim) en oosten (Rusland zelf) kunnen ze van alle kanten binnenvallen."

"Rusland heeft een gigantisch groot en goed georganiseerd leger. Als het écht vol de aanval gaat aanzetten van verschillende kanten, dan wordt het heel lastig voor Oekraïne", aldus Bouwmeester.

Tegelijkertijd valt het tempo waarop Rusland nu te werk gaat hem tegen. Na de toespraak van Poetin had hij een veel grotere actie verwacht van de Russen, zoals het direct platleggen van (militaire) vliegvelden, commandocentra, communicatiekanalen en andere belangrijke knooppunten. Dat zijn volgens Bouwmeester namelijk de eerste plaatsen die je moet raken tijdens een invasie.

Met het uitschakelen van de luchtverdediging creëer je meer ruimte voor de grondtroepen. En met het platleggen van bijvoorbeeld nieuwszenders of het internet zorg je ervoor dat de regering nauwelijks meer tot de burgers kan spreken. Op het moment van schrijven zou alleen het Antonov International Airport, even buiten Kiev, in handen zijn gevallen van de Russen. De communicatiekanalen zijn nog in de lucht.

Russische aanvallen in Oekraïne

Volg het nieuws rond de oorlog in Oekraïne Volgen Ontvang een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Oekraïne moet oppassen voor maskirovka

De Oekraïners moeten goed oppassen voor Russische misleidingsmethoden, oftewel maskirovka. Daarmee worden schijnaanvallen van het Russische leger op verschillende plaatsen bedoeld, zodat het leger van de tegenstander wordt gedestabiliseerd. Ook het verspreiden van nepinformatie over (mogelijke) aanvallen valt hieronder.

In het kort houdt dit in dat de tegenstander geen idee meer heeft waar hij zich moet verdedigen, legt Bouwmeester uit. "Oekraïne kan zich gaan afvragen of achter elke aanval een volledige aanval zit, of dat ze hun krachten gaan verdelen over de verschillende richtingen."

Niet alleen wil Poetin voor die onzekerheid zorgen bij de regering van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, ook zal hij proberen de Oekraïense maatschappij te ontregelen, denkt Bouwmeester.

Dat kan hij bijvoorbeeld doen door het verspreiden van nepnieuws of, zoals eerder genoemd, het platleggen van communicatiekanalen, zodat Zelensky niet meer met zijn bevolking kan communiceren. "Het verbaast mij dat Zelensky nog openlijk allerlei uitlatingen kan doen. Dat is ook wat zijn bevolking graag wil en dat schept vertrouwen."

97 Maakt het Oekraïense leger een kans? Zo verschillen de strijdmachten

Oekraïne moet nu eerst het overzicht krijgen

Daar komt bij dat Oekraïne er in deze oorlog vrijwel alleen voor staat, zegt Bouwmeester. Hoewel de NAVO-landen helpen met hulpgoederen en militair materieel, zullen er (zoals het er nu naar uitziet) geen westerse boots on the ground komen. En vanwege het grote verschil in de troepenmacht van Rusland (zie video) zullen de Oekraïners volgens Bouwmeester dus "met wijsheid" moeten handelen.

"Ze moeten proberen om vertragend te vechten om bedoelingen duidelijk te krijgen", aldus Bouwmeester. Dat betekent dat de Oekraïners op bepaalde plekken gaan terugvechten, om zo de Russen te dwingen zich militair te ontplooien, legt hij uit. Op die manier wordt dan duidelijk waar de hoofdinspanning van Poetin ligt, want dit is volgens Bouwmeester nog altijd niet duidelijk.

"De Oekraïners zijn nu aan het reageren op Russische aanvallen en je wilt als krijgsmacht graag het initiatief herwinnen. Volledig het gevecht aangaan is niet slim, maar door steeds speldenprikjes uit te delen, wordt snel duidelijk wat Poetin wil."

Veroveren Oekraïne kan nog knap lastig worden voor Russen

Bouwmeester vraagt zich af of Poetin eigenlijk wel op een volledige overname van Oekraïne zit te wachten. In Oekraïne wonen 44 miljoen mensen en die zitten lang niet allemaal op een Russisch regime te wachten.

"Stel dat een derde Russisch gezind is, dan blijven er nog zo'n 30 miljoen inwoners over die niet op de hand zijn van Moskou. Niet iedereen zal verzet gaan plegen, maar toch wel een aantal, en dat kan nog best gaan oplopen."

Bovendien kunnen alle Oekraïners die het willen opnemen tegen de Russen een wapen krijgen, beloofde Zelensky donderdag. "Er kan dan een soort guerrillastrijd ontstaan. Zowel Zelensky als Poetin heeft het dan niet meer in de hand en dat kan erg vervelend worden."

"De vraag is of Poetin dat wil. Je kunt nooit alle wegen en steden beveiligen en bewaken en met name op de wegen ben je als Russische militair een makkelijk doelwit. We hebben het over het grootste land van Europa, zelfs groter dan Frankrijk", aldus de kolonel.

172 Analyse oorlog in Oekraïne: 'Bezetting hele land lijkt het doel'

Volg de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in ons liveblog