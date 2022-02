In grote delen van Oekraïne vinden inmiddels zware gevechten plaats. Onder andere bij Kiev en in de regio Donetsk zijn explosies en vuurgevechten gemeld. Er zijn meerdere dodelijke (burger)slachtoffers gemeld, maar een totaalbeeld is er nog niet.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang een melding wanneer we een nieuw overzicht hebben gemaakt van de gebeurtenissen in Oekraïne

Tientallen doden, maar onbekend hoeveel precies

Nadat de Russische president Vladimir Poetin in de nacht van woensdag op donderdag de oorlog aan Oekraïne had verklaard, zijn al tientallen (lucht)aanvallen uitgevoerd. Rusland had daarbij niet alleen de zinnen gezet op strategische doelen, zoals militaire basissen, maar ook op burgerdoelen.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is de gehele grens van Oekraïne oorlogsgebied, maar niet alleen in grensgebieden wordt gevochten. Zo werden inwoners van de hoofdstad Kiev zojuist opgeroepen om te schuilen in kelders en metrostations vanwege een mogelijke luchtaanval. Er wordt zwaar gevochten bij een militair vliegveld aan de rand van de stad.

Een algeheel beeld van het aantal slachtoffers is er nog niet. Volgens de laatste berichten van een adviseur van Zelensky zijn er zeker veertig doden gevallen door de aanval van Rusland. Het is niet duidelijk hoeveel van hen burgers zijn. Gevreesd wordt dat er meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen dan tot nu toe bekend is.

Oekraïne zegt daarnaast dat er tientallen dodelijke slachtoffers zijn gemaakt onder de Russische soldaten. Ook zou er veel Russisch materieel zijn vernield. Rusland ontkent dat.

Zelensky verbreekt diplomatieke banden, roept mensen op mee te vechten

Na de Russische inval kondigde Zelensky aan de diplomatieke banden met Rusland te verbreken. Het is voor het eerst sinds 1991, toen Rusland en Oekraïne onafhankelijk werden na de val van de Sovjet-Unie, dat de buurlanden geen diplomatiek contact meer hebben

Zelensky kondigde ook aan dat alle Oekraïners die willen vechten, een wapen krijgen. Hij riep iedereen met militaire ervaring op om mee te doen aan de strijd.

NAVO stuurt meer troepen naar omgeving, sancties nog onbekend

De NAVO heeft inmiddels aangekondigd dat er meer militairen en materieel naar de lidstaten in Oost-Europa worden gestuurd. Door de troepen daar te versterken wordt "de paraatheid van de troepen verhoogd om op alle omstandigheden te kunnen reageren", aldus de NAVO. De komende dagen en weken volgen meer versterkingen.

Oekraïne is geen lid van de NAVO, en daarom worden er ook geen troepen naar het land gestuurd.

Maar wat voor gevolgen de agressie van Rusland precies gaan hebben, is nu nog niet bekend. De Europese Unie voert vandaag overleg over de sancties, maar voor die kunnen worden ingevoerd moeten alle lidstaten het er wel mee eens zijn. Er wordt ook gesproken over sancties voor de Russische bondgenoot Belarus.

Premier Mark Rutte sprak over een "daad van ongekende agressie" en benadrukte dat Nederland maximale sancties opgelegd wil zien tegen Rusland.

172 Analyse oorlog in Oekraïne: 'Bezetting hele land lijkt het doel'

Volg de laatste ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.