Mochten Oekraïners die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld naar Nederland komen, dan zal het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) snel nieuwe opvanglocaties moeten creëren. Alle opvangcentra voor vluchtelingen zitten momenteel vol, zegt een woordvoerder van het COA donderdag desgevraagd.

"Als mensen uit Oekraïne naar Nederland komen, dan zullen we ons tot het uiterste inspannen om ze op te vangen", voegt ze eraan toe. "Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we anderen bij nodig." Vooral gemeenten spelen hier een belangrijke rol in.

Het COA is al langere tijd "druk doende om met lokale overheden locaties te verwerven", vertelt de woordvoerder. Ze becijfert dat momenteel zo'n 37.000 mensen in asielzoekerscentra en noodopvanglocaties verblijven. Onder hen zijn zo'n twaalfduizend mensen die al een verblijfsstatus hebben gekregen.

Zij zouden eigenlijk uit de azc's weg moeten en in een gewoon huis moeten gaan wonen, maar de doorstroom schiet al veel langer tekort. "Die plekken zijn dus niet beschikbaar voor mensen die nog in afwachting zijn van hun asielaanvraag", stelt de woordvoerder vast.

Ze herinnert er verder aan dat het COA in de jaren negentig tijdens de oorlogen op de Balkan veel grotere aantallen asielzoekers opving dan nu. "Toen vingen we wel 80.000 mensen op."

Premier Mark Rutte zei eerder op de dag dat Nederland de vluchtelingenstroom "heel precies zal monitoren". Inwoners van Oekraïne mogen zonder visum tot negentig dagen hier verblijven. Als ze langer in Nederland willen of moeten blijven, kunnen ze asiel aanvragen.

EU zegt klaar te zijn voor komst vluchtelingen

De Europese Unie geeft donderdagmiddag aan klaar te zijn voor de komst van Oekraïense vluchtelingen. "We hebben met alle EU-lidstaten expliciete plannen gemaakt om deze vluchtelingen meteen te kunnen verwelkomen en herbergen", zegt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR uit haar zorgen over de situatie in Oekraïne en zegt dat er al mensen het land uit vluchten. De organisatie zegt te overleggen met onder meer de Verenigde Naties en naburige landen over de opvang van eventuele vluchtelingen. Buurland Moldavië heeft donderdagochtend toegezegd tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne op te willen vangen.