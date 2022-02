Bij het Nederlandse consulaat in het Oekraïense Lviv hebben zich tot nu toe enkele Nederlanders gemeld, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag aan NU.nl. Het ministerie ontving daarnaast enkele tientallen telefoontjes van Nederlanders in Oekraïne of met familie in het land met vragen over de situatie daar.

"Bij het steunpunt in Lviv hebben zich enkele Nederlanders gemeld. We staan paraat om meer Nederlanders te helpen", aldus de woordvoerder. Het gaat dan met name om reisdocumenten waarmee Nederlanders of familieleden het land kunnen verlaten. Het lukt volgens Buitenlandse Zaken op dit moment om alle hulpverzoeken te verwerken.

Nederland verplaatste eerder deze week uit veiligheidsoverwegingen de ambassade van hoofdstad Kiev naar de westelijk gelegen stad Lviv. Daar was onlangs al een trefpunt ingericht, dat in werking zou treden als de spanningen tussen Rusland en Oekraïne zouden escaleren.

141 Nederlands melden zich bij ambassade

141 Nederlanders die in Oekraïne verblijven, hebben zich aangemeld bij de ambassade. Mogelijk zitten er nog meer Nederlanders in het land. Buitenlandse Zaken vraagt Nederlanders in het land om zich aan te melden, maar ook om zich weer af te melden zodra ze Oekraïne hebben verlaten. Zo krijgt het ministerie een accurater beeld van het aantal Nederlanders in het land.

Nederlanders in Oekraïne of met familie in het land kunnen dag en nacht met hun vragen terecht op het nummer van het ministerie van Buitenlandse Zaken: +31 247 247 247.

