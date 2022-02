Premier Mark Rutte heeft de Russische inval in Oekraïne donderdag een "ongekende daad van agressie, die op geen enkele manier te rechtvaardigen is" genoemd. Hoewel hij benadrukt dat Nederland niet in oorlog is met Rusland, is de situatie wel zo ernstig dat de NAVO in verhoogde staat van paraatheid is. Hierdoor zijn er de komende tijd mogelijk meer militaire verplaatsingen zichtbaar in Nederland.

Rutte stond donderdag de pers te woord na een ingelaste spoedvergadering over de Russische inval in Oekraïne. Ook minister Kajsa Ollongren (Defensie) en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) waren hierbij aanwezig.

"De landen in het oosten van Europa, van de NAVO, maken zich zorgen. In dat kader laten we zien dat de NAVO er is", zei Ollongren.

Nederland moet de gereedheid op orde hebben, zodat er snel gereageerd kan worden als dat nodig is. Ollongren noemde voorbeelden van het verplaatsingen van defensiepersoneel en materieel naar centrale plekken. Ook kan het zijn dat Nederland het luchtruim, grondgebied en militaire vliegvelden vrijgeeft voor bondgenoten.

Het is op dit moment uitgesloten dat er Nederlandse militairen naar Oekraïne gaan, zei Ollongren. Oekraïne is namelijk geen lid van de NAVO. Wel zijn er twee F-35's ingezet voor de bescherming van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa.

NAVO komt in actie voor lidstaten

"De vrede op ons continent is aan diggelen" door de Russische aanval, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. De NAVO stuurt meer militairen en materieel naar haar lidstaten in Oost-Europa. Het gaat om onderdelen van landmacht, luchtmacht en marine. "De paraatheid van onze troepen is verhoogd om op alle omstandigheden te kunnen reageren", laat het militaire verbond weten.

Op verzoek van Polen, de Baltische staten, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië heeft de NAVO de procedure in werking gesteld voor lidstaten die zich bedreigd voelen. Dat artikel 4 uit het oprichtingsverdrag van het bondgenootschap schrijft spoedoverleg voor, waardoor leden bijvoorbeeld inlichtingen kunnen uitwisselen en elkaar steun toezeggen. Stoltenberg wil niet zeggen of NAVO-leden daadwerkelijk gevaar lopen op een Russische aanval.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne

Rutte: 'Daad van ongekende agressie en bedreiging voor Europa'

"Nederland veroordeelt ten scherpste deze inval door Rusland op Oekraïens grondgebied", aldus Rutte. "Het is een daad van ongekende agressie, die geen enkele manier te rechtvaardigen is." Volgens hem is het een ernstige bedreiging van de stabiliteit in Europa, de hele wereld en ook de veiligheid van Nederland.

"Het is buitengewoon ernstig en vraagt onze volle aandacht", aldus Rutte. Nederland wil maximale sancties tegen Poetin en het Kremlin.

Later vandaag reist Rutte af naar Brussel voor een spoedoverleg met de leiders van de Europese lidstaten. Hoekstra zal met de Tweede Kamer in de debat gaan over de ontwikkelingen in Oekraïne.