Iedere Oekraïner die tegen Rusland wil vechten krijgt een wapen, heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdag gezegd. Oekraïne werd donderdag in de vroege ochtend binnengevallen door Rusland, dat met troepen de grenzen over trekt en in het hele land bombardementen uitvoert. Er zijn aan Oekraïense zijde tot nu toe tientallen slachtoffers gemeld, onder wie burgers.

Oekraïne heeft de diplomatieke banden met Rusland verbroken. Het is voor het eerst sinds 1991, toen Rusland en Oekraïne onafhankelijk werden na de val van de Sovjet-Unie, dat de buurlanden geen diplomatiek contact meer hebben.

"We worden aangevallen vanuit het noorden, het oosten en het zuiden", aldus Zelensky in een toespraak die op televisie werd uitgezonden. Iedereen met militaire ervaring wordt opgeroepen mee te doen aan de strijd. "Rusland staat aan de kant van het kwaad." Het land had eerder 200.000 reservisten opgeroepen om het leger bij te staan.

Oekraïne overwoog de banden al te verbreken nadat Rusland eerder deze week de zelfverklaarde republieken Donetsk en Luhansk in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten had erkend. Het Kremlin zei toen dat een diplomatieke breuk de situatie alleen maar erger zou maken.

Militairen en burgers omgekomen bij de eerste gevechten

Meer dan veertig Oekraïense militairen en ongeveer tien burgers zijn gedood in de eerste uren van de Russische invasie, zegt een belangrijke adviseur van de regering in Kiev. Enkele tientallen militairen zouden gewond zijn geraakt bij de eerste gevechten.

Oekraïne claimt dat het tot nu toe vijftig Russische militairen heeft gedood in de omgeving van Luhansk. Zes Russische vliegtuigen zouden zijn neergehaald en in de buurt van Charkov zouden vier Russische tanks zijn verwoest. Rusland ontkent de berichten.

