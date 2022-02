Nu Rusland Oekraïne is binnengevallen en de westerse wereld daar schande van spreekt, vragen veel NU.nl-lezers zich van alles af. Gaat Nederland zich hier ook militair mee bemoeien? Stuurt het soldaten die kant op? Kan de Derde Wereldoorlog uitbreken? Hoe heftig de oorlog daar ook is, voor Nederland is geen reden tot paniek, zeggen experts tegen NU.nl.

"Of Nederland Oekraïne militair zal steunen? Nee, zeker niet. Of nou ja: in principe niet", zegt Peter Wijninga, strategisch analist bij het The Hague Center for Strategic Studies. "Oekraïne maakt namelijk geen deel uit van de NAVO."

In dat bondgenootschap van onder andere de meeste EU-landen, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk geldt namelijk het zogeheten artikel 5: een aanval op één NAVO-land geldt als een aanval op alle NAVO-landen, die daarop moeten reageren. Wijninga: "Maar dat gaat dus niet gebeuren, hoe triest dat ook is voor Oekraïne. Militair staan ze alleen."

In theorie kunnen landen los van de NAVO wel besluiten om Oekraïne militair te steunen, maar Wijninga ziet dat niet gebeuren. Landen kijken wel uit. "Er is geen enkel verdrag dat ze daartoe verplicht. Ook de buurlanden van Oekraïne niet." En ook Nederland niet. "Als jij als land, zonder consultatie met de andere NAVO-landen, een militair avontuur begint door bijvoorbeeld Oekraïne te helpen, dan sta je er alleen voor. Dan schiet niemand je te hulp."

Er is slechts één uitzonderlijk (toekomst)scenario waarin Nederland (en bondgenoten) Oekraïne wel militair te hulp zou kunnen schieten. Maar dat scenario is vooralsnog heel erg vergezocht, benadrukt Wijninga. "Als er in Oekraïne écht een enorme humanitaire crisis ontstaat, met etnische zuiveringen en enorme vluchtelingenstromen, dan bestaat de kans dat de NAVO zich op een gegeven moment achter de oren gaat krabben en denkt: hier moeten we iets mee. Dat gebeurde ook eind jaren negentig tijdens de oorlog in Kosovo, maar er is nog steeds discussie of dat toen terecht en legaal was. Dus je kunt je voorstellen dat landen - en ook Nederland - niet echt staan te trappelen."

Bovendien: áls het al zover zou komen, dan zouden dat soevereine besluiten van landen zijn, dus geen verplichting. Nederland wordt dus nooit de Oekraïneoorlog in getrokken 'omdat het moet'.

Een veel waarschijnlijker scenario is dat de NAVO (meer) militairen naar Polen en de Baltische staten stuurt, puur om Rusland af te schrikken. "Polen en de Baltische staten willen graag een heel duidelijk signaal van 'bondschappelijke solidariteit' afgeven", zegt Dick Zandee, hoofd van het veiligheidsdepartement van instituut Clingendael. Oftewel: Polen, Estland, Letland en Litouwen willen graag aan Rusland laten zien: blijf weg uit ons land, of wij nemen revanche met hulp van de NAVO. "Sommige individuele landen hebben al extra militairen naar die landen gestuurd, zoals Duitsland, de Britten en de Amerikanen. Maar concrete gesprekken over het inzetten van zo'n zogeheten NATO Response Force zijn er nog niet.

Wat is de NATO Response Force? Een groep van enkele duizenden militairen die snel inzetbaar zijn.

Landen als (in dit geval) Polen kunnen de NAVO vragen om die troepen te laten komen. Daar moet de NAVO het dan wel unaniem mee eens zijn.

De eerste troepen, het zogeheten 'speerpunt', kunnen binnen twee dagen vertrekken.

NAVO-landen staan daar bij toerbeurt voor stand-by. Dit jaar heeft Nederland ook een bataljon 'klaarstaan'.

Premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren (Defensie) meldden dat je de komende dagen "militaire verplaatsingen" kunt zien, zodat Nederland direct in actie kan komen als dat nodig is.

Verder kijkt de NAVO of er, naast het 'speerpunt', nog meer mankracht moet worden gestuurd.

Overigens zijn er helemaal geen concrete signalen dat Rusland na Oekraïne ook Polen of de Baltische staten wil binnenvallen, benadrukt Zandee. "Polen en de Baltische staten zijn NAVO-grondgebied. President Poetin is niet gek." Een Russische aanval op zo'n land zou dus een aanval op de hele NAVO zijn. Ook Wijninga ziet dat niet gebeuren. "Ik denk dat juist het feit dat die landen NAVO-lid zijn, de garantie vormt dat Poetin daar wegblijft."

Het sturen van militairen naar de buurlanden is dus eigenlijk puur om een statement te maken. Zandee: "Poetin is Oekraïne binnengevallen om een daar 'marionettenregime' in het zadel te duwen, ten faveure van Rusland. Dát is zijn doelstelling. Dus niet vandaag Oekraïne innemen en morgen Estland, of zo."

Volg het nieuws rond de oorlog in Oekraïne Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Een Derde Wereldoorlog kunnen Wijninga en Zandee zich al helemaal niet voorstellen. Zandee: "Deze invasie is een enorme verslechtering voor de internationale relaties. Ze zal economische gevolgen hebben die ook Nederland gaan raken, bijvoorbeeld in de gasprijzen, en bij een invasie tot aan Kiev zal een behoorlijke vluchtelingenstroom op gang komen." Maar doordat je tegenwoordig zo veel breaking news hebt en de beelden tot in je huiskamer komen, lijkt ook het slagveld ineens heel dichtbij."

Maar hoe heftig het nieuws ook is, Oekraïne staat alleen, benadrukt Wijninga. Zandee: "Je hoeft echt niet bang te zijn dat de Russen straks in Rotterdam staan."

172 Analyse oorlog in Oekraïne: 'Bezetting hele land lijkt het doel'

Volg de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in ons liveblog