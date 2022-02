Rusland is vannacht Oekraïne binnengevallen. In dat land wonen naar schatting tussen de honderd en tweehonderd Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hen opgeroepen Oekraïne te verlaten als dat kan. NU.nl sprak een aantal van hen over de uitbraak van de oorlog in hun land.

De Nederlander Guido van Engelen woont in de hoofdstad Kiev en werd vannacht wakker van een explosie. Hij maakte zijn vriendin wakker: "Dit is het begin."

Ze besloten niet af te wachten en pakten razendsnel hun spullen in. Tegen 6.00 uur zaten ze in de auto naar Nederland. Op dat moment waren er door het hele land explosies en schoten te horen.

Hij vertelt dat de paniek is toegeslagen bij de inwoners van Kiev. "We waren de massa net voor", zegt Van Engelen aan de telefoon. Op dit moment staan er volgens vrienden enorme rijen bij winkels en benzinestations. "Het hamsteren is begonnen."

'Volle benzinetank heeft ons gered'

Ook alle wegen staan vast. Zelf is Van Engelen op het moment van schrijven nog maar 200 kilometer verwijderd van de Poolse grens, terwijl een vriend die iets later vertrok pas net de hoofdstad verlaat. "Ik had een volle tank, dat heeft ons gered."

Hij laat voorlopig een leven in Kiev achter zich: "Alles wat ik heb, is dáár. Dan ben je 53, en moet je weer opnieuw beginnen."

'Als we hadden willen gaan, hadden we eerder moeten vertrekken'

Henk Slijkhuis woont in Sumy in Noordoost-Oekraïne, enkele tientallen kilometers verwijderd van de grens met Rusland. Bij hem thuis staat de tv al de hele ochtend aan. Bezorgde berichtjes van vrienden en familieleden druppelen binnen. Zelf proberen hij en zijn gezin rustig te blijven. Hij ziet hoe buurtbewoners hun auto's inpakken om te vertrekken, anderen staan met hun voertuig in lange rijen te wachten voor benzinestations. De scholen en kinderdagverblijven zijn dicht.

Veel is onzeker op het moment. Een kennis zei tanks te hebben gezien; er gaan geruchten dat er in een stad even verderop een wapendepot is opgeblazen. Er heerst dan ook een groot gevoel van onrust: "Er gaat een schok door het land."

Slijkhuis en zijn gezin hebben besloten te blijven waar ze zijn. "Als we weg hadden gewild, hadden we dat eerder moeten doen. Nu is er paniek, de wegen naar het westen staan vol, je weet niet waar en wanneer de bommen zullen vallen", zegt hij. "We wachten het af."

Wakker worden van het luchtalarm

Aan de andere kant van het land werd Viktor Strembitskyi vanochtend wakker van het luchtalarm dat afging in Lviv (West-Oekraïne). De Nederlandssprekende Oekraïner verdeelt zijn tijd al twintig jaar tussen Nederland en Oekraïne.

Hij wist vanochtend vroeg met een bus te vertrekken naar zijn familie in de plaats Sokal, 80 kilometer van Lviv. Onderweg zag hij militaire pantservoertuigen langsrijden. Het was extreem druk op de weg, ook hij zag hordes mensen bij geldautomaten en tankstations.

Strembitskyi blijft voorlopig bij zijn familie in Sokal, waar het volgens hem nog relatief rustig is. "Het enige wat we nu kunnen doen, is kalm blijven." Als de situatie verder escaleert, kan hij met zijn vrouw en zoontjes naar Nederland, waar vrienden hen zullen opvangen. "Als we tenminste aan brandstof kunnen komen."

Hij heeft er vertrouwen in dat zijn volk het er niet bij zal laten zitten. "Oekraïners zijn trots, ze zullen vechten voor hun land."

