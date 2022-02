Rusland heeft in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne aangevallen. Op verschillende locaties in het land worden explosies waargenomen en schoten gehoord. De pro-Russische separatisten claimen al verschillende dorpen te hebben ingenomen. Dit weten we tot nu toe.

Poetin noemt invasie 'speciale militaire operatie'

De Russische president Vladimir Poetin kondigt in de nacht van woensdag op donderdag een "speciale militaire operatie" in Oekraïne aan. Hij stelt dat de aanval nodig is om het land te "demilitariseren en denazificeren". Oekraïne zegt dat Poetin "een volledige oorlog" is begonnen.

Al wekenlang was er sprake van een gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne. Die spanningen bereikten eerder deze week al een hoogtepunt toen Poetin de zelfverklaarde volksrepublieken Luhansk en Donetsk, in het oosten van Oekraïne, erkende als onafhankelijke staten. De Russische president stuurde daarna ook troepen richting het gebied.

De aanval volgt op jarenlange onrust in het land. In dit artikel vatten we samen wat er de afgelopen jaren is gebeurd.

42 Zo kondigde president Poetin de invasie in Oekraïne aan

Meldingen vanuit heel Oekraïne, al meerdere slachtoffers

Het lijkt erop dat Rusland Oekraïne van meerdere kanten is binnengevallen: niet alleen vanuit het oosten van het land, waar het al onrustig was, maar ook vanaf het eerder geannexeerde schiereiland de Krim en uit andere richtingen trekken Russische troepen het land binnen.

Ook vanuit buurland Belarus zijn troepen naar Oekraïne getrokken. Belarus is een bondgenoot van Rusland.

Vlak na de oorlogsverklaring van Poetin werden in heel het land bombardementen en beschietingen gemeld. Zo zijn er beelden van explosies in hoofdstad Kiev en in Charkov, de op twee na grootste stad van het land.

Op vele plekken zijn nu nog beschietingen en bombardementen bezig. Rusland claimt al een aantal dorpjes in te hebben genomen.

Over het aantal slachtoffers lopen de berichten uiteen. Oekraïne zegt dat zeker veertig militairen en tien burgers om het leven zijn gekomen. Het land claimt meer dan vijftig Russische militairen te hebben gedood.

Landen kondigen zware sancties aan

De EU, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kondigden na de erkenning van de zelfverklaarde republiekjes al aan met sancties te komen. Die waren destijds nog enigszins beperkt omdat Rusland Oekraïne nog niet daadwerkelijk was binnengevallen. De sancties hadden vooral betrekking op belangrijke Russische personen en bedrijven, zoals banken. Er worden bijvoorbeeld rekeningen bevroren en handel wordt beperkt.

Nu Rusland daadwerkelijk Oekraïne heeft aangevallen, kunnen ook zwaardere sancties niet uitblijven. De EU kondigt aan met "de zwaarste economische sancties ooit" te komen. Zo zullen strategische sectoren geen toegang meer krijgen tot Europese technologie en worden alle banken afgesloten van Europese geldstromen. Ook de VS en het VK zeggen donderdag met zwaardere sancties te komen.

Lange rijen in steden, noodtoestand in Moldavië en Litouwen

In veel Oekraïense steden zijn inwoners op de been in een poging naar veilige plekken te gaan. Ook voor supermarkten, drogisterijen en tankstations staan grote rijen. Inwoners van Kiev verschuilen zich in kelders sinds het luchtalarm klonk.

Ondertussen zijn buurland Moldavië en het nabijgelegen Letland bezig met het uitroepen van de noodtoestand. De voormalige Sovjetrepublieken laten weten bereid te zijn vluchtelingen vanuit Oekraïne op te vangen.

25 Verkeer in Kiev muurvast door vluchtende Oekraïners

