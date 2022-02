Nederland "veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste", zegt premier Mark Rutte. "Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk", nu Rusland de aanval op het buurland heeft ingezet. Ook NAVO-chef Jens Stoltenberg heeft in een eerste reactie gezegd de aanval sterk te veroordelen.

De premier en de meest betrokken ministers komen in de ochtend bij elkaar voor spoedoverleg. Op Twitter schrijft Rutte daarnaast in nauw overleg met de EU en de NAVO te staan, net als andere bondgenoten.

Naast de vergadering met betrokken ministers hier in Nederland, reist de minister-president later op de dag af naar Brussel voor een eerder ingelaste EU-top over het conflict met Rusland. Ook de Tweede Kamer overlegt over de situatie in Oekraïne.

In een verklaring heeft Stoltenberg gezegd dat NAVO-bondgenoten zullen vergaderen over de mogelijke gevolgen van Ruslands "agressieve daden". Hij zei verder achter de bevolking van Oekraïne te staan in "deze verschrikkelijke tijd".

"Ondanks onze herhaalde waarschuwingen en tomeloze inspanningen voor diplomatie heeft Rusland wederom een weg gekozen van agressie tegen een soeverein en onafhankelijk land", aldus Stoltenberg. Hij roept Rusland op de militaire operatie in Oekraïne onmiddellijk te stoppen en de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, dat geen lid is van de NAVO, te respecteren.

Von der Leyen spreekt medeleven uit, Europese Unie houdt Rusland verantwoordelijk

De Europese Unie zal Rusland verantwoordelijk houden voor de "ongerechtvaardigde aanval" op Oekraïne. De unie veroordeelt die "krachtig", zeggen de voorzitters van de Europese Commissie, de raad van regeringsleiders van de EU-landen en de voorzitter van het Europees Parlement.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft in een eerste reactie haar medeleven uitgesproken met de Oekraïners. "Onze gedachten zijn bij Oekraïne en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die voor deze onuitgelokte aanval staan en vrezen voor hun leven", twittert ze.

Johnson en Trudeau reageren geschokt, G7-landen komen samen

"Ik ben geschokt door de gruwelijke gebeurtenissen in Oekraïne en ik heb met president Zelenski gesproken om de volgende stappen te bespreken", aldus de Britse premier Boris Johnson.

Volgens Johnson heeft de Russische president Poetin "een pad van bloedvergieten en vernietiging gekozen door deze niet-uitgelokte aanval op Oekraïne te lanceren. Het VK en onze bondgenoten zullen resoluut reageren".

Ook de Canadese premier Trudeau heeft op Twitter de aanval van Rusland "in de strengst mogelijke bewoordingen" veroordeeld. De acties "zijn een duidelijke verdere overtreding van Oekraïnes soevereiniteit en territoriale integriteit".

Canada roept Rusland verder op onmiddellijk te stoppen met alle vijandelijke en provocatieve acties tegen Oekraïne. Trudeau kondigt ook aan met de G7-landen bijeen te komen om zich op een reactie te bezinnen. Dit overleg stond al gepland. "Deze roekeloze en gevaarlijke activiteiten zullen niet onbestraft blijven."