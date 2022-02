Nederland "veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste" en is "in gedachten bij het Oekraïense volk" nu Rusland de aanval op het buurland heeft ingezet, zegt premier Mark Rutte donderdag. Ook NAVO-chef Jens Stoltenberg heeft in een eerste reactie gezegd de aanval sterk te veroordelen. De Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Staten komen met zware sancties.

De premier en de meest betrokken ministers komen donderdagochtend bij elkaar voor spoedoverleg. Op Twitter schrijft Rutte daarnaast in nauw overleg met de EU en de NAVO te staan, net als andere bondgenoten.

Na de vergadering met betrokken ministers hier in Nederland reist de minister-president af naar Brussel voor een eerder ingelaste EU-top over het conflict met Rusland. Ook de Tweede Kamer overlegt over de situatie in Oekraïne.

Minister Kajsa Ollongren van Defensie noemt de Russische inval in een eerste reactie "een illegale daad van agressie met ernstige gevolgen". "Ondanks onze herhaalde oproep tot diplomatie en de-escalatie heeft Rusland de aanval ingezet op Oekraïne", schrijft ze op Twitter. "We staan in nauw contact met onze bondgenoten binnen de NAVO en de EU."

Rusland zal een "zware prijs" betalen voor de inval in buurland Oekraïne, vult minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan.

NAVO roept Rusland ertoe op Oekraïense soevereiniteit te respecteren

In een verklaring heeft secretaris-generaal Stoltenberg gezegd dat NAVO-bondgenoten zullen vergaderen over de mogelijke gevolgen van Ruslands "agressieve daden". Hij zei verder achter de bevolking van Oekraïne te staan in "deze verschrikkelijke tijd".

"Ondanks onze herhaalde waarschuwingen en tomeloze inspanningen voor diplomatie heeft Rusland wederom voor agressie tegen een soeverein en onafhankelijk land gekozen", aldus Stoltenberg. Hij roept Rusland ertoe op de militaire operatie in Oekraïne onmiddellijk te stoppen en de soevereiniteit en territoriale integriteit van het buurland, dat geen lid van de NAVO is, te respecteren.

Von der Leyen spreekt medeleven uit, EU houdt Rusland verantwoordelijk

De Europese Unie zal Rusland verantwoordelijk houden voor de "ongerechtvaardigde aanval" op Oekraïne. De Unie veroordeelt die "krachtig", zeggen de voorzitter van de Europese Commissie, de raad van regeringsleiders van de EU-landen en de voorzitter van het Europees Parlement.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft in een eerste reactie haar medeleven met de Oekraïners uitgesproken. "Onze gedachten zijn bij Oekraïne en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die door deze niet-uitgelokte aanval vrezen voor hun leven", twittert ze.

Ook Verenigde Staten komen met 'zware sancties'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft "zware sancties" tegen Rusland aangekondigd. In een korte verklaring die door het Witte Huis naar buiten is gebracht, veroordeelt hij de "ongerechtvaardigde aanval" door het Russische leger. Hij heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op de hoogte gebracht van de stappen die de Verenigde Staten nu gaan zetten.

Biden spreekt donderdag met leiders van de G7, de groep van zeven grote industrielanden. "De Verenigde Staten en onze bondgenoten en partners zullen Rusland zware sancties opleggen", staat in de Amerikaanse verklaring. "We zullen steun blijven verlenen aan Oekraïne en het Oekraïense volk."

'Een schaamteloze schending van het internationaal recht'

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz noemt de aanval een "schaamteloze schending van het internationaal recht". Hij spreekt van een "donkere dag" voor heel Europa.

"Duitsland veroordeelt deze gewetenloze daad in de sterkst mogelijke bewoordingen", schrijft Scholz over de actie van de Russische president Vladimir Poetin. "Onze solidariteit gaat uit naar Oekraïne en het Oekraïense volk."

Scholz spreekt van een "verschrikkelijke dag voor Oekraïne". Hij dringt er bij de Russen op aan de militaire operatie "onmiddellijk" te staken. De Duitse bondskanselier kondigde dinsdag nog aan de goedkeuring van Nord Stream 2, het gaspijpleidingproject van Rusland en Duitsland, op te schorten.

De Franse president Emmanuel Macron roept Rusland ertoe op zijn militaire actie in Oekraïne direct te beëindigen. Hij veroordeelt het besluit van Moskou een oorlog te beginnen krachtig.

Macron heeft in de afgelopen weken vaak met zijn Russische ambtgenoot Poetin gesproken in een poging de spanningen te verminderen. Hij zegt met bondgenoten te werken aan pogingen de oorlog te stoppen.

Johnson en Trudeau reageren geschokt

"Ik ben geschokt door de gruwelijke gebeurtenissen in Oekraïne en ik heb met president Zelensky gesproken om de volgende stappen te bespreken", aldus de Britse premier Boris Johnson.

Volgens Johnson heeft de Russische president Poetin "een pad van bloedvergieten en vernietiging" gekozen door deze aanval op Oekraïne te lanceren. "Het Verenigd Koninkrijk en onze bondgenoten zullen resoluut reageren."

Ook de Canadese premier Justin Trudeau heeft op Twitter de aanval van Rusland "in de strengst mogelijke bewoordingen" veroordeeld. De acties zijn volgens hem "een duidelijke verdere overtreding van de Oekraïense soevereiniteit en territoriale integriteit".

Canada roept Rusland er verder toe op onmiddellijk te stoppen met alle vijandelijke en provocatieve acties tegen Oekraïne.