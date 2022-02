Rusland is Oekraïne binnengevallen in de nacht van woensdag op donderdag. President Vladimir Poetin noemt het een "speciale militaire operatie" om Oekraïne te "demilitariseren en denazificeren". De Oekraïense strijdkrachten spreken over een invasie. In verschillende Oekraïense steden worden explosies gehoord.

Precies op het moment dat de VN-Veiligheidsraad in een spoedzitting bijeenkwam, zei Poetin op de staatstelevisie dat de actie een reactie is op "dreigementen" vanuit Oekraïne. Hij voegde daaraan toe dat Rusland er niet op uit is Oekraïne te bezetten en dat de verantwoordelijkheid voor het bloedvergieten bij het Oekraïense regime ligt.

Het Oekraïense ministerie van binnenlandse zaken heeft honderden doden geteld, meldt CNN. De Oekraïense president Volodimir Zelenski kondigde donderdagochtend vroeg in een toespraak aan zijn volk de staat van beleg aan. Dat houdt in dat het leger meer te zeggen krijgt en de vrijheden van burgers worden beperkt. De president adviseert inwoners van zijn land zoveel mogelijk thuis te blijven.

Explosies in verschillende steden en bombardementen in grensgebied

In meerdere Oekraïense steden zijn woensdagnacht explosies gehoord nadat de Russische president Poetin de militaire operatie in de Oekraïense regio Donetsbekken had aangekondigd. In de Oekraïense hoofdstad Kiev klinkt het luchtalarm, meldt persbureau AFP.

Volgens journalisten van CNN ging het luchtalarm er rond 07.00 uur lokale tijd donderdagochtend af, er werden vooralsnog geen raketten waargenomen. Lokale media melden wel dat inwoners van de stad al naar de schuilkelders trekken.

Pro-Russische separatisten in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne hebben naar verluidt grootscheepse bombardementen uitgevoerd op het Oekraïense regeringsleger. Dat meldt het Russische persbureau Interfax op basis van een woordvoerder van de rebellen.

De nationale rampendienst van Oekraïne zegt dat er aanvallen zijn geweest tegen tien Oekraïense regio's, voornamelijk in het oosten en zuiden van het land. Verschillende vliegtuigen zijn geraakt op luchthavens.

Oekraïne beschuldigt buurland Belarus ervan mee te helpen met de Russische invasie, melden Oekraïense media. De Oekraïense Staatsgrensdienst stelt op Facebook dat het land ook via Belarus is aangevallen.

Belarus is een bondgenoot van Rusland. De twee landen deden eerder in de maand samen militaire oefeningen in het grensgebied met Oekraïne.

Biden: 'Wereld zal Rusland ter verantwoording roepen'

Poetin zegt dat Rusland geen burgers wil treffen. De Russische president waarschuwde andere landen ervoor dat elke poging om zich te bemoeien met de Russische actie zal leiden tot "gevolgen die ze nog niet eerder hebben gezien".

De Amerikaanse president Joe Biden veroordeelde de "niet-uitgelokte en niet-gerechtvaardigde" aanval op Oekraïne en zei dat de wereld Rusland "ter verantwoording zal roepen". De Verenigde Staten en hun bondgenoten zullen eensgezind en vastberaden reageren, zei hij nadat ontploffingen waren gehoord in Kiev.

"President Poetin heeft gekozen voor een oorlog met voorbedachten rade, die zal leiden tot een catastrofaal verlies van mensenlevens en menselijk lijden", zei Biden in een verklaring. "Rusland is als enige verantwoordelijk voor de dood en vernietiging die deze aanval zal brengen. De wereld zal Rusland ter verantwoording roepen."

Biden zei dat hij donderdag zou aankondigen welke verdere sancties de Verenigde Staten en hun bondgenoten aan Rusland zullen opleggen.

Commissievoorzitter van de Europese Unie Ursula von der Leyen, raadsvoorzitter Charles Michel en parlementsvoorzitter Roberta Metsola spreken hun medeleven uit met de Oekraïners "in deze donkere uren. Onze gedachten zijn bij Oekraïne en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die voor deze onuitgelokte aanval staan en vrezen voor hun leven", laten ze weten. De Europese Unie zal Rusland verantwoordelijk houden voor de "ongerechtvaardigde aanval" op Oekraïne.