Aan de vooravond van de Russische inval in zijn land, heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een vurige televisietoespraak opgeroepen om oorlog te voorkomen. In het Russisch, zijn moedertaal, richtte hij zich rechtstreeks tot het Russische volk en verwees hij naar de gedeelde geschiedenis en cultuur van de twee landen.

"Het Oekraïense volk wil vrede", zei president Volodymyr Zelensky na middernacht plaatselijke tijd in Kiev. "De regering van Oekraïne wil vrede en doet er alles aan om die tot stand te brengen."

Zelensky zei dat er aan de grenzen van Oekraïne bijna 200.000 manschappen en duizenden gevechtsvoertuigen van Rusland klaarstaan en erkende dat de Russen hem, vanwege de strenge censuur, waarschijnlijk niet zouden horen.

Oekraïne koestert geen wrok tegen Rusland en heeft geen kwaad in de zin voor de Russen, benadrukte de Oekraïense leider. Daarmee weersprak hij nadrukkelijk het beeld dat de Russische regering en nieuwsmedia schetsen.

'Als jullie aanvallen, zullen jullie onze gezichten zien en niet onze ruggen'

In zijn televisietoespraak wees Zelensky erop dat de Russische president Vladimir Poetin een invasie heeft goedgekeurd. "Elke vonk", zei hij, "kan alles platbranden. U wordt verteld dat deze vlam het volk van Oekraïne zal bevrijden, maar het Oekraïense volk is vrij."

De Oekraïense leider zei dat wanneer Rusland probeert "zijn land in te nemen - onze vrijheid, onze levens, de levens van onze kinderen - zullen wij ons verdedigen." Hij voegde eraan toe: "Als jullie aanvallen, zullen het onze gezichten zijn die jullie zien, niet onze ruggen", zei de Oekraïense president.



Wij willen onze toekomst zelf bepalen'

"Buren verrijken elkaar altijd in cultureel opzicht, maar dat maakt ze niet tot één geheel", zei de Oekraïense president. "Wij zijn verschillend, maar dat is geen reden om vijanden te zijn. Wij willen onze toekomst zelf bepalen en opbouwen, vreedzaam, rustig en eerlijk."

Zelinsky zei dat hij had geprobeerd om Poetin te bellen, met "stilte als resultaat". Een Russische invasie in Oekraïne moet worden gestopt voordat het te laat is." Of er oorlog komt "hangt alleen van u af - de burgers van de Russische Federatie", aldus de Oekraïense president.