De ontwikkelingen in het conflict rondom Oekraïne volgen elkaar razendsnel op. De komende tijd brengt de redactie van NU.nl daarom iedere dag een overzicht met daarin de belangrijkste gebeurtenissen. Dit zijn de grootste ontwikkelingen van woensdag 23 februari.

Uitgelicht: de drie belangrijkste ontwikkelingen van vandaag

Moskou kondigt 'krachtige en pijnlijke' reactie aan op sancties vanuit VS

Donderdag nieuw spoedoverleg van EU-landen

Na een dag waarin allerlei landen sancties aankondigden tegen Rusland, kwam woensdagochtend het eerste nieuws vanuit Oekraïne zelf. President Volodymyr Zelensky wil namelijk dat vanaf middernacht de noodtoestand actief wordt in het hele land, uit vrees voor een Russische invasie. In de separatistische regio's Donetsk en Luhansk is de noodtoestand al sinds 2014 van kracht.

In een woensdagmiddag vrijgegeven conceptversie van de noodtoestand blijkt dat het land rekening houdt met een snel in te voeren avondklok. Ook wordt het tijdelijk verboden om protestacties te organiseren of met grote groepen bij elkaar te komen. Daarnaast komen er straffen te staan op het creëren en verspreiden van desinformatie, "omdat dat de situatie verder kan destabiliseren", citeert persbureau Reuters. Een andere ingrijpende maatregel die wordt genoemd, is het controleren van (reis)documenten op straat.

Het Oekraïense parlement moet de maatregelen nog goedkeuren. Als dat is gebeurt, wordt de noodtoestand vanaf middernacht voor ten minste één maand van kracht.

Oekraïense politici willen ook dat inwoners bij een eventuele Russische inval een wapen mogen dragen ter zelfverdediging. De wet is volgens de opstellers nodig gezien "de bestaande dreigingen en gevaren voor de burgers van Oekraïne". De regel staat los van de noodtoestand.

Een reactie vanuit Rusland liet niet lang op zich wachten. President Vladimir Poetin liet hoogstpersoonlijk weten dat hij nog altijd naar "diplomatieke oplossingen" zoekt in de Oekraïnecrisis. "Maar belangen van Rusland zoals de veiligheid van zijn burgers zijn niet onderhandelbaar", benadrukte hij.

In de middag sloeg Moskou een hardere toon aan. Zo kondigde het Kremlin aan dat er een "krachtige en pijnlijke reactie" komt op de door de Verenigde Staten opgelegde sancties. Nadere informatie over de reactie ontbreekt nog. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wilde alleen kwijt dat de Amerikaanse strafmaatregelen "contraproductief" zijn, en dus schadelijk voor de VS zelf.

Vladimir Poetin zoekt - naar eigen zeggen - een diplomatieke oplossing, maar verhardde zijn toon enkele uren later alweer. Foto: EPA

Overigens begon Rusland woensdag met de aangekondigde evacuatie van het ambassadepersoneel in Oekraïne. Kiev besloot daarop alle landgenoten in Rusland te sommeren om direct huiswaarts te keren. Ook andere landen - zoals Spanje - gingen over tot de evacuatie van ambassadepersoneel en diplomaten.

Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders zich nog in Oekraïne bevinden. De Nederlandse ambassade in Oekraïne staat nog in contact met 135 Nederlanders, liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten aan NU.nl. Maar het is niet verplicht om je bij de ambassade aan te melden, waardoor het werkelijke aantal Nederlanders in Oekraïne groter is.

EU kondigt nieuw spoedoverleg aan

Vanuit de Europese Unie bleef het woensdag lang stil. De lidstaten keurden alleen het dinsdag geopperde sanctiepakket goed en kondigden niet veel later een nieuw spoedoverleg aan. De bijeenkomst vindt donderdagavond plaats in Brussel.

Een ander overleg, namelijk die tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische collega Sergey Lavrov, is afgezegd. De VS wijst met de beschuldigende vinger in de richting van Rusland, die de ontmoeting zou hebben afgezegd omdat "Rusland alle diplomatie afwijst".

De Oekraïense president Zelensky hoopt tijdens de nieuwe EU-top op "concrete, onmiddellijke" veiligheidsgaranties vanuit het Westen. Hij liet zich niet uit over welke garanties hij bedoelde. Vermoedelijk hoopt Zelensky ook op financiële steun, gezien de Oekraïense munt grivna door de spanningen is gezakt naar het laagste punt sinds februari 2015.

Woensdag volgde één steunbetuiging: de Britse premier Boris Johnson liet weten dat de defensieve militaire steun aan Oekraïne - in de vorm van extra wapens - wordt uitgebreid.

Die wapens konden Oekraïne echter niet helpen toen het land woensdag opnieuw doelwit werd van een cyberaanval. Meerdere websites van Oekraïense banken en overheidsinstanties, zoals die van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waren onbereikbaar. Nederland heeft Oekraïne hulp beloofd bij het bestrijden van cyberaanvallen. Het is niet duidelijk of de cybersecurityspecialist van het Nederlandse Defensie Cyber Security Centrum (al) is ingezet.