De Oekraïense regering heeft woensdagmiddag een conceptversie vrijgegeven van de noodtoestand die vermoedelijk vannacht van kracht wordt. De voorgenomen maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. EU-landen willen donderdag spoedoverleg houden over het conflict met Rusland.

Oekraïne wil onder meer een avondklok kunnen afkondigen als dat noodzakelijk wordt geacht, evenals een verbod op protestacties en het creëren of verspreiden van desinformatie. Ook moet het mogelijk worden om op straat (reis)documenten te controleren, zo meldt persbureau Reuters.

President Volodymyr Zelensky wil dat de noodtoestand om middernacht actief wordt en ten minste één maand lang van kracht is, met het oog op de dreiging van een Russische invasie.

Donderdag spoedoverleg in Brussel

De regeringsleiders van de EU-landen komen donderdagavond in Brussel bijeen voor een ingelaste top over het conflict met Rusland. Premier Mark Rutte en zijn collega's buigen zich dan over de "agressieve daden" van Moskou, schrijft hun voorzitter Charles Michel in de uitnodiging.

De EU-leiders hebben zich eensgezind getoond toen de spanningen de afgelopen dagen opliepen, schrijft Michel. Hij wijst op de snelle goedkeuring van sancties voor Rusland, maar "het is belangrijk dat we eensgezind blijven en samen onze gezamenlijke benadering en actie vaststellen".

Charles Michel en premier Mark Rutte. Charles Michel en premier Mark Rutte. Foto: ANP

Woensdag gaven de 27 lidstaten van de Europese Unie groen licht voor een nieuw Europees sanctiepakket tegen Rusland. De economische sancties treffen Russische regeringsleden, militaire bevelhebbers en Kremlinspreekbuizen voor hun rol in de erkenning en bezetting van afvallige Oekraïense regio's.

Ook ruim driekwart van de leden van de Russische Tweede Kamer krijgt sancties opgelegd. Rusland kan niet meer in de EU lenen en een aantal banken wordt eveneens gestraft.