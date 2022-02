De laatste Russische zetten in de Oekraïnecrisis scheppen weinig hoop op het vermijden van oorlog. Of het al een invasie mag heten of niet, Rusland schendt openlijk de internationale rechtsorde. Westerse landen kondigen sancties aan, maar het is de vraag hoe ver ze zullen gaan voor hun principes als het erop aan komt (en pijn begint te doen).

De wereld keek in de afgelopen weken met verbazing naar Oekraïne. Terwijl meer dan twee derde van de Russische strijdkrachten zich opstelde aan de Oekraïense grenzen en de VS en het Verenigd Koninkrijk waarschuwden voor een dreigende invasie - 'vandaag, morgen, op z'n laatst eind deze week' - leek het leven in Oekraïne grotendeels normaal door te gaan. Er was natuurlijk wel angst en onrust, maar geen paniek.

De Oekraïense regering riep op tot kalmte en stelde dat het in het oostelijke Donetsbekken al ruim acht jaar oorlog is. Even dimmen, was de boodschap aan het westen. Wat is er nu anders?

Rusland heeft die vraag op niet mis te verstane wijze beantwoord op 21 februari. Het erkende de onafhankelijkheid van separatistische gebieden in de Oekraïense provincies Donetsk en Luhansk en Russische troepen trokken prompt de grens met de zelfverklaarde volksrepublieken over - de Oekraïense grens dus.

De Minsk-akkoorden uit 2014 en 2015, die van het conflict in Oost-Oekraïne een gewapende patstelling maakten en werden gezien als de beste beschikbare aanzet voor een diplomatieke oplossing, zijn daarmee dood en begraven.

Moskou verklaarde op 22 februari dat het ook de delen van de Oekraïense provincies Donetsk en Luhansk die niet in handen zijn van de rebellen (zo'n twee derde) ziet als toebehorend aan de vers erkende staatjes. Dat zet de verhoudingen verder op scherp: Rusland doet nu een indirecte claim (via de volksrepublieken als verlengstukken, zogeheten proxies) op grondgebied dat onder controle staat van de Oekraïense strijdkrachten, aan een frontlinie waar zich al ruim acht jaar constant gewelddadige botsingen voordoen.

Ondanks talloze internationale pogingen om Poetin in de ziel te kijken, is nog steeds niet duidelijk hoe ver de Russische president bereid is te gaan. Maar de nauwelijks verhulde annexatie van separatistisch Donetsk en Luhansk en de toon van zijn uitlatingen zijn alarmerende voortekenen.

Bittere alternatief-historische grieven

Poetin hield op 21 februari een ietwat warrige, maar daardoor niet minder grimmige televisietoespraak van bijna een uur. Het was een aaneenschakeling van alternatieve geschiedschrijving en vele grieven, vol bitterheid over de macht en invloed die Rusland verloor na de val van de Sovjet-Unie.

De Russische president legde uit dat Oekraïne "historisch Russisch grondgebied is", nu in handen van "neonazi's" en "marionetten van het Westen". Als onafhankelijke staat heeft het kleinere buurland volgens hem geen bestaansrecht.

De officiële rechtvaardiging voor de 'vredesmacht' die het Donetsbekken binnen trekt is dat het Oekraïense leger zich aan de frontlinie schuldig zou maken aan sabotage, aanslagen en zelfs genocide van Russisch-sprekenden. Daar is geen onafhankelijk bewijs voor, maar dat vormt geen belemmering voor de propagandisten van het Kremlin.

False flag-operatie

Bellingcat-oprichter Eliot Higgins beschreef een nieuwsreportage die werd uitgezonden op een Russische staatszender. Een vuurgevecht met 'Pools-sprekende infiltrators' in Donetsk, die een chloorfabriek wilden opblazen, luidde het verhaal. Onderzoekers ontdekten echter al snel dat de geluiden van schoten en explosies afkomstig waren uit een YouTube-video over een Finse militaire oefening in 2010. Een klassieke 'false flag'-operatie.

Gegevens van burgerwaarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE), waarbij ook Rusland is aangesloten, duiden erop dat de rol van agressor in het afgelopen jaar vooral werd gespeeld door de pro-Russische separatisten, schrijft onder meer The Economist. De OSCE registreert alleen schendingen van de Minsk-akkoorden, zonder daarbij schuld toe te wijzen, maar in 2021 bevond 85 procent van het waargenomen niet-toegestane wapentuig zich aan de kant van de rebellen en waren zij verantwoordelijk voor 91 procent van de gevallen waarin OSCE-waarnemers illegaal de toegang tot bepaalde gebieden werd ontzegt.

Sommige deskundigen, zoals directeur Dmitri Trenin van denktank Carnegie Moscow Center, denken dat Poetin zijn troepen in eerste instantie alleen zal gebruiken om de frontlinie in het Donetsbekken te stabiliseren. Anderen wijzen erop dat Rusland dan wel heel zwaar inzet - met die meer dan 150.000 militairen aan de Oekraïense grenzen en de westerse sancties die het krijgt te verduren - om de controle te krijgen over een gebied waar het in de praktijk al sinds 2015 de scepter zwaait. Dat doet andere doelen vermoeden.

Hoe ver ga je als het pijn doet?

Oekraïne is niet langer kalm. De regering kondigde woensdag een landelijke noodtoestand af en riep militaire reservisten op zich te melden. Oekraïners in Rusland krijgen het advies dat land zo spoedig mogelijk te verlaten en Oekraïense diplomaten dringen bij westerse landen aan op zware sancties tegen Rusland. "Nu moet de druk omhoog om Poetin te stoppen", schreef minister Dmytro Kuleba van Buitenlandse Zaken in een verklaring. "Tref zijn economie en zijn vriendjes. Tref meer. Tref hard. Tref nu."

Westerse landen tonen zich op dat front verrassend eensgezind. Duitsland, voorheen nog wat huiverig voor een harde aanpak van Rusland, bevroor de goedkeuringsprocedure voor Nord Stream 2, een al omstreden onderzeese gaspijpleiding, en de VS, EU en het VK kondigden een eerste ronde van sancties aan tegen individuen uit de Russische regering en verschillende banken.

Dat sancties Rusland economische pijn kunnen toebrengen, staat vast. De Russische regering heeft in de afgelopen jaren geprobeerd een 'forteconomie' te vestigen, ongevoelig voor schokken van buitenaf. Maar veel aspecten daarvan zijn nog steeds verweven met de wereldeconomie. De keerzijde is dat zware sancties daardoor ook zullen zorgen voor pijn bij de westerse opleggers - bijvoorbeeld door verder stijgende energieprijzen. Dat kan gevolgen hebben op de politieke wil om Oekraïne te hulp te komen.

Rusland doet een aanval op de internationale rechtsorde, daar is het westen het wel over eens. De meningen zijn wat meer verdeeld over de vraag of dat nu al een invasie mag heten, maar dat is meer een technische kwestie dan een debat over de dreiging die uitgaat van de recente Russische stappen.

Iedereen breekt zich het hoofd over hoe ver Poetin bereid is te gaan. Maar ook die andere vraag dringt zich steeds luider op: 'Wanneer het ons echt iets gaat kosten, hoe ver gaan wij dan voor onze principes?'