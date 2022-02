Oekraïne heeft woensdag de noodtoestand uitgeroepen voor het hele land. In de separatistische regio's Donetsk en Luhansk is de noodtoestand al sinds 2014 van kracht. De maatregel werd bekendgemaakt door de Oekraïense veiligheidsadviseur, meldt persbureau Reuters.

Volgens Reuters geldt de noodtoestand in ieder geval voor dertig dagen. Daarna kan met nog eens dertig dagen worden verlengd.

Met het uitroepen van de noodtoestand krijgen de Oekraïense autoriteiten verregaande bevoegdheden, zoals het inperken van de bewegingsvrijheid indien noodzakelijk. Ook komen er meer identiteitscontroles.

The Moscow Times schrijft dat de maatregel nog moet worden goedgekeurd door het Oekraïense parlement. Dat gebeurt waarschijnlijk binnen 48 uur.

Het besluit om de noodtoestand uit te roepen komt na een oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Oekraïners in Rusland om het land zo snel mogelijk te verlaten. Inwoners van Oekraïne worden daarnaast geadviseerd om niet naar Rusland te reizen.

In de separatistische regio's Donetsk en Luhansk geldt de noodtoestand al sinds 2014. Poetin zei maandag in een televisietoespraak de onafhankelijkheid van de afvallige Oekraïense provincies te erkennen. In reactie daarop besloten westerse landen massaal sancties in te stellen tegen Rusland. Ook het Oekraïense parlement stemde woensdag voor sancties.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky riep Oekraïense reservisten dinsdag op in staat van paraatheid te zijn voor het geval Rusland een invasie start. Hij stelt dat een algehele, brede mobilisatie van de reservisten vooralsnog niet aan de orde is.

