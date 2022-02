De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdagavond zwaardere sancties aangekondigd tegen Rusland. De maatregelen zijn een reactie op het Russische besluit om de zelfverklaarde Oost-Oekraïense 'volksrepublieken' Donetsk en Luhansk te erkennen. Biden spreekt van het begin van een invasie.

De Amerikaanse sancties zijn gericht tegen twee grote banken, Russische handelaren en aanhangers van de Russische president Vladimir Poetin. Ook wordt Amerikaanse banken in de toekomst verboden in Russische staatsobligaties te handelen om zo de toegang van het land tot westerse kapitaalmarkten af te snijden. "Dat houdt in dat we de Russische overheid hebben afgesneden van geld uit het Westen", aldus Biden.

Biden benadrukte dat de sancties de Russische economie treffen en "niet de onze", maar hij gaf wel toe dat het pijn kan doen. "Maar voor mij is het heel belangrijk om de pijn voor de Amerikaanse bevolking te beperken." Als Rusland zijn agressie tegen Oekraïne voortzet, volgen nog zwaardere sancties, aldus Biden.

Daarnaast gaat de VS zich samen met Duitsland hardmaken voor het (in ieder geval voorlopig) blokkeren van de Nord Stream 2-pijpleiding.

Volg het nieuws rond de spanningen in Oekraïne Volgen Ontvang een melding bij nieuwe ontwikkelingen

VS sturen 'defensieve' wapens en extra troepen

Biden zei geen oorlog te willen voeren tegen Rusland. Maar de Verenigde Staten zullen wel "defensieve" wapens aan Oekraïne blijven leveren om een Russische invasie tegen te gaan. Ook worden meer Amerikaanse troepen ingezet om NAVO-bondgenoten in Oost-Europa te versterken.

"Ik heb toestemming gegeven voor extra bewegingen van Amerikaanse troepen en uitrusting, die al in Europa zijn gestationeerd, om onze Baltische bondgenoten Estland, Letland en Litouwen te versterken", zei Biden.

Het ziet er volgens hem niet naar uit dat Rusland op dit moment van plan is een stap terug te doen. Als de situatie verder escaleert, dan zullen de Verenigde Staten meer sancties doorvoeren, liet hij weten. "En dan is het Rusland, en alleen Rusland, dat daar de verantwoordelijkheid voor draagt", aldus Biden.

'Invasie van Oekraïne begonnen'

Rusland erkent niet alleen de onafhankelijkheid van de separatistische regio's Donetsk en Luhansk, maar inmiddels van de hele regio waarin die twee gebieden liggen, het zogeheten Donetsbekken.

Verschillende media melden dat Rusland 'vredestroepen' richting de separatistische regio's heeft gestuurd. Volgens Biden is daarmee de invasie van Oekraïne begonnen. Hij noemt het een "duidelijke schending van het internationaal recht".

Eerder vandaag werden EU-landen het al eens over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze straffen onder meer 27 overheidsfunctionarissen en organisaties en bemoeilijken de toegang van het land tot de financiële markten. Ook 351 Russische parlementariërs die aandrongen op en stemden voor de erkenning van de twee afvallige Oekraïense regio's worden geraakt.