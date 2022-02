Rusland erkent niet alleen de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde Oost-Oekraïense 'volksrepublieken' Donetsk en Luhansk, maar inmiddels van de hele regio waarin die twee gebieden liggen, het zogeheten Donetsbekken. Eerder op dinsdag zei de Russische president Vladimir Poetin nog dat hij alleen Donetsk en Luhansk zelf als onafhankelijk beschouwde.

De rebellen controleren met hun twee volksrepublieken ongeveer een derde van het zogenoemde Donetsbekken, maar claimen in hun grondwet een veel groter gebied. Dat neemt ook Poetin als uitgangspunt. De Russische Federatie heeft officieel diplomatieke relaties aangeknoopt met de twee staatjes, die vooralsnog niet door andere landen zijn erkend.

Dat Poetin nu ook dat hele gebied erkent, is geen goed teken voor de toch al groeiende spanningen in het conflict. De erkenning zou kunnen betekenen dat Rusland de separatisten gaat helpen meer grondgebied te veroveren.

De Russische president kreeg dinsdag groen licht van het parlement om militaire steun te geven aan de Russischsprekende separatisten in het buurland. Dat maakt de weg vrij om direct de strijd aan te gaan met het Oekraïense leger in de gebieden die Kiev controleert.

Onduidelijk of Rusland al troepen heeft gestuurd

Of en wanneer er (meer) Russische militairen naar Oekraïne gaan, is volgens Poetin afhankelijk van de situatie. Volgens ooggetuigen en Russische media heeft Rusland al troepen gestuurd, maar het Kremlin ontkent dat.

Het heeft daarvoor "momenteel" ook geen plannen, maar er worden wel troepen gestuurd in geval van een "dreiging", zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou eerder op dinsdag.

In het Donetsbekken wonen net als in de Krim veel separatisten, die graag bij Rusland willen horen. Er wonen 3,5 miljoen mensen in de zelfverklaarde volksrepublieken.