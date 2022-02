De EU-landen hebben dinsdag overeenstemming bereikt over een pakket sancties tegen Rusland. Ook in hun kijk op de erkenning van twee afvallige regio's in Oekraïne door Rusland zijn de lidstaten eensgezind, zegt huidig EU-voorzitter Frankrijk. De ministers van Buitenlandse Zaken werden het eens op een spoedvergadering in Parijs.

"We bevinden ons op een bijzonder gevaarlijk moment voor Europa", sprak EU-buitenlandchef Josep Borrell bij de presentatie van de sancties. Hij benadrukte dat de Russische president Vladimir Poetin zelf niet direct geraakt wordt door de sancties, maar de banken en prominenten die zijn beleid ondersteunen wél.

Maandag presenteerden de EU-lidstaten al een eerste pakket sancties. Dat was voornamelijk gericht op Russische politici die betrokken waren bij het besluit van Poetin om de afvallige Oekraïense regio's te erkennen als onafhankelijke volksrepublieken.

Premier Mark Rutte kondigde dinsdagochtend al aan dat er vandaag nieuwe sancties zouden volgen. Ook vanuit de Verenigde Staten worden vandaag nog nieuwe sancties tegen Rusland verwacht, maar nadere informatie daarover ontbreekt nog.

Zwaarste economische sancties blijven nog even op de plank

De EU-lidstaten houden de zwaarste economische sancties, zoals verbanning van internationale financiële markten, nog achter de hand. "Die kan Rusland tegemoetzien als het een militaire invasie doorzet", zo sprak voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maandag al.

Het is niet de eerste keer dat Rusland vandaag getroffen wordt door economische sancties. Zo kondigde het Verenigd Koninkrijk al aan om Russische banken aan te pakken en schortte Duitsland de goedkeuring op van de belangrijke Russische gaspijplijn Nord Stream 2.

Wereldleiders slaan ook hardere taal uit richting Rusland. Zo sprak de Britse premier Boris Johnson al meermaals over een volgens hem onvermijdelijke Russische invasie, terwijl ook het Witte Huis daar inmiddels van uitgaat. Een spoedoverleg van de VN-Veiligheidsraad bracht in de nacht van maandag op dinsdag geen uitkomst in het conflict.