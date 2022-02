Het Russische parlement heeft president Vladimir Poetin dinsdag toestemming gegeven Russische militairen in het buitenland in te zetten. Het Kremlin wil troepen sturen naar twee afvallige pro-Russische regio's in het buurland Oekraïne, om ze te steunen in hun strijd tegen het Oekraïense leger.

Poetin heeft daarbij verdragen getekend met de twee gebieden die hij heeft erkend als 'volksrepublieken'. Deze stap maakt het volgens het Kremlin mogelijk daar militaire bases te bouwen en troepen in te zetten.

Het unanieme groene licht komt van het Hogerhuis van het parlement, de zogeheten Federatieraad. De voorzitter uitte de verwachting dat de Russische militairen de taak krijgen de "vrede te handhaven".

Poetin hield maandagavond een lange televisietoespraak waarin hij fel uithaalde naar Oekraïne. Aan het eind van de toespraak tekende hij een decreet waarmee Rusland officieel de "republieken" Donetsk en Luhansk erkent.

Enkele uren later kondigde Poetin aan militairen naar deze oostelijke regio's van Oekraïne te sturen. Volgens de president is die troepenmacht bedoeld als "vredesmissie", maar door Oekraïne en de internationale gemeenschap wordt de actie gezien als schending van de soevereiniteit.

Volgens ooggetuigen heeft Rusland al troepen gestuurd, maar het Kremlin ontkent dat. Het heeft daarvoor "momenteel" ook geen plannen, maar er worden wel troepen gestuurd in geval van een "dreiging", zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou eerder op dinsdag.

Poetin heeft vredesakkoorden Oost-Oekraïne doodverklaard

De vredesakkoorden van Minsk van 2014 en 2015 werden tot nu toe door alle partijen - inclusief Moskou - gezien als de beste kans op een diplomatieke oplossing voor de spanningen. Poetin heeft de afspraken over de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne dinsdag echter doodverklaard.

Volgens hem bestaan de vredesakkoorden niet langer. Deze zouden zijn "afgemaakt" door de Oekraïense regering in Kiev, al lang voordat Rusland besloot de afvallige regio's in Oekraïne te erkennen als zelfstandige staten.

In de Minsk-akkoorden is van alles vastgelegd, waaronder een wapenstilstand.