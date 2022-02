De ontwikkelingen in het conflict rondom Oekraïne volgen elkaar razendsnel op. De komende tijd brengt de redactie van NU.nl daarom iedere dag een overzicht met daarin de belangrijkste gebeurtenissen. Dit zijn de grootste ontwikkelingen van dinsdag 22 februari.

Uitgelicht: de drie belangrijkste ontwikkelingen van vandaag Veel nieuwe sancties tegen Rusland vanuit Europese Unie, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten

Spoedoverleg VN-Veiligheidsraad leidt niet tot doorbraak, Oekraïne zoekt naar extra steun

Poetin noemt hele Donetsbekken "onafhankelijk", maar separatisten controleren slechts een deel

Ontvang elke avond een update over het conflict in Oekraïne Volgen Meld je aan voor een dagelijks overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen

De aankondiging van een Russische 'vredesmissie' leidde in de nacht van maandag op dinsdag direct tot spoedoverleg bij de VN-Veiligheidsraad. De bijeenkomst leidde niet tot onverwachte wendingen in het Oekraïneconflict. Wel werd er vanuit zowel Rusland als de NAVO harde kritiek geuit.

Zo noemde de Amerikaanse ambassadeur de stap van de Russische president Vladimir Poetin om afvallige Oekraïense regio's als onafhankelijk te verklaren "een duidelijk voorwendsel voor oorlog". De Russische afgevaardigde Vassily Nebenzia weersprak die claim en stelt dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing.

"Kiev heeft consequent geweigerd om met de regio's in dialoog te gaan over hoe de mensenrechten beschermd kunnen worden. En wij staan een nieuw bloedbad niet toe", aldus Nebenzia. Hij benadrukte dat Rusland wil opkomen voor de 800.000 Russen die in Luhansk en Donetsk wonen.

202 Analyse optreden Poetin: 'Hij was bitter en vernederde een vriendje'

In Oekraïne gingen na de aankondiging van de zogenoemde 'vredesmissie' alle alarmbellen af. Zo sprak de Oekraïense afgevaardigde bij de VN-raad, Sergei Kislitsia, de verwachting uit dat de agressie vanuit Rusland de komende tijd alleen maar zal toenemen.

President Volodymyr Zelensky belde in de daaropvolgende uren met diverse wereldleiders. De Oekraïense president vroeg om "duidelijke steun" en deed in een toespraak op televisie de uitspraak dat zijn land "voor niets of niemand bang is".

EU, VK en VS komen razendsnel met (aankondigingen van) sanctiepakketten

Steun liet niet lang op zich wachten. Zo kwam het Verenigd Koninkrijk met een uitgebreide set sancties tegen vijf Russische banken en drie hooggeplaatsten, onder wie één vertrouweling van Poetin. De EU, die maandag al een beperkt pakket sancties had opgelegd, volgde dinsdagavond met nieuwe straffen voor Russische banken en prominenten die het beleid van Poetin ondersteunen.

Later vanavond volgen naar verwachting nog sancties vanuit het Witte Huis. Nadere informatie daarover ontbreekt nog.

De spraakmakendste sanctie kwam vanuit Duitsland. De oosterburen schortten de goedkeuring op van de Russische gaspijplijn Nord Stream 2. Daarmee wil Rusland extra gas leveren aan Europa voor een broodnodige boost van de economie. Door de opgelopen spanningen in het Oekraïneconflict kunnen de Russen daar voorlopig naar fluiten, tot vreugde van Oekraïne en de Verenigde Staten.

Vanuit Nederland kan Oekraïne rekenen op hulp bij cyberaanvallen. Oekraïne maakte dinsdag wereldkundig dat die hulp geaccepteerd wordt. Daarnaast heeft premier Mark Rutte aangekondigd dat de Russische ambassadeur op het matje wordt geroepen om uitleg te geven.

Wereldleiders verhardden ook hun taal richting Rusland. Zo beschouwt de Britse premier Boris Johnson de Russische acties nu al als een "militaire invasie", een term die later werd overgenomen door het Witte Huis. Dat kan later gevolgen hebben voor Rusland, aangezien wereldleiders nog even wachten met de zwaarste sancties voor Rusland tot zij hebben vastgesteld dat de invasie is begonnen.

Premier Mark Rutte kondigde dinsdag aan de Russische ambassadeur, Alexander Shulgin, op het matje te roepen. Premier Mark Rutte kondigde dinsdag aan de Russische ambassadeur, Alexander Shulgin, op het matje te roepen. Foto: ANP

Poetin belooft militaire steun aan veel groter gebied dan eerder gedacht

Ten slotte was er onduidelijkheid over de grenzen van de pro-Russische regio's in Oekraïne die het Kremlin nu openlijk steunt. Verklaringen van verschillende Russische overheidsinstanties spraken elkaar namelijk tegen.

Aanvankelijk meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Moskou het gebied erkent waar de separatisten nu de dienst uitmaken. Een woordvoerder van het Kremlin zei later dat Moskou echter het hele Donetsbekken wil beschermen. Dat is een veel groter grondgebied dat de 'volksrepublieken' claimen sinds zij zich in 2014 eenzijdig afscheidden van Oekraïne.

Poetin nam dinsdagavond enige twijfels weg: hij beloofde militaire steun aan de hele pro-Russische regio. Dat terwijl de rebellen maar ongeveer een derde van het gebied controleren.

Volgens Rusland is er momenteel nog geen sprake van militaire steun aan het Donetsbekken. "We hebben er nog geen plannen voor", claimde het Kremlin.

Russische media en Franse journalisten meldden echter op basis van ooggetuigen dat militaire colonnes al onderweg waren naar onder meer Donetsk. Persbureau Reuters meldde dinsdag op basis van ooggetuigen dat een militaire colonne met ruim honderd voertuigen zich naar de Oekraïense grens bewoog.

Het Russische parlement heeft ook al toestemming gegeven om militairen in het buitenland in te zetten. Daarnaast hebben separatisten in het oosten van Oekraïne al toestemming gegeven aan Poetin om militaire bases te bouwen in hun gebied. Wat dat betreft zijn een paar van de laatste obstakels voor een grote militaire invasie weggenomen.