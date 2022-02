Westerse landen dreigen al maandenlang met het opleggen van strenge sancties als Rusland besluit Oekraïne binnen te vallen. Nu de Russische president Vladimir Poetin twee separatistische Oekraïense regio's erkent en er troepen naartoe stuurt, heeft de EU inderdaad sancties getroffen. Andere landen volgen waarschijnlijk snel. Wat kan Rusland verwachten?

Het Westen legde Rusland al eerder sancties (strafmaatregelen) op, zoals in 2014 vanwege de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim. Daarna volgden sancties in 2016 vanwege Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, die door Donald Trump werden gewonnen. Tot slot kwamen er in 2018 opnieuw maatregelen, omdat een voormalige Russische spion in het Verenigd Koninkrijk was vergiftigd.

Volgens bronnen heeft de regering van de Amerikaanse president Joe Biden een ingrijpende maatregel klaarliggen. De banden tussen Russische en Amerikaanse banken, die internationaal betalingsverkeer mogelijk maken, zouden worden verbroken. Dat zou de Russische economie dan flink schaden.

Vier grote Russische banken zouden mogelijke doelwitten zijn. Deze zijn geïntegreerd in het wereldwijde financiële systeem, waardoor de sancties ook buiten Rusland voelbaar kunnen zijn. Andere landen kunnen er immers ook last van hebben als Russische banken hun werk niet meer goed kunnen doen.

Ook het Verenigd Koninkrijk heeft economische sancties klaarliggen. De Britse premier Boris Johnson dreigde vorige week al Russische banken en bedrijven te verbieden nog investeringen te doen en aandelen te kopen in Londen. Inmiddels heeft Johnson gezorgd dat vijf Russische banken niet meer bij het geld kunnen dat ze in het VK hebben staan. De Europese Unie gaat eveneens maatregelen te nemen tegen Russische banken.

Sancties tegen Russische personen

Verder zal de VS mogelijk specifieke Russische personen en bedrijven op de lijst van Specially Designated Nationals (SDN) plaatsen. Daardoor worden zij uit het Amerikaanse banksysteem geweerd. Ze kunnen dan niet meer handelen met de Verenigde Staten en hun Amerikaanse activa worden bevroren.

Eerder stelden de Verenigde Staten, de EU en het Verenigd Koninkrijk al soortgelijke sancties in tegen een aantal Russen. Deze personen kunnen dan in het buitenland niet meer bij hun bankrekening en hebben een reisverbod voor die landen.

Zo legde de EU maandag al sancties op aan vijf personen die betrokken waren bij verkiezingen in de door Rusland geannexeerde Krim in september 2021. Daar kwamen dinsdag extra Europese maatregelen bovenop tegen 27 personen die betrokken waren bij het besluit om Oekraïne binnen te vallen.

De Amerikaanse senaat kwam in januari al met een wetsvoorstel met forse persoonlijke sancties tegen de Russische regering en militaire functionarissen. President Biden overweegt ook sancties tegen zijn Russische ambtsgenoot Poetin.

Moskou liet in een reactie weten dat elke stap op weg naar sancties tegen Poetin hem niet persoonlijk zouden schaden, maar "vernietigend voor de politiek" zouden zijn. Kortom: anti-Poetin-sancties maken de kans dat dit conflict met praten wordt opgelost nóg kleiner, dreigt Rusland.

Geen chips meer naar Rusland

De VS overweegt ook om strengere regels in te voeren voor de levering van chips aan Rusland. Daarbij wordt mogelijk ook de Amerikaanse chipindustrie zelf geraakt, doordat die dan geen chips meer naar Rusland mag exporteren. Wellicht gaan de Amerikanen zo ver dat ze eisen dat zelfs wereldwijd geen chips aan het land worden geleverd.

Soortgelijke maatregelen waren er ook al tijdens de Koude Oorlog, toen sancties tegen de Sovjet-Unie ervoor zorgden dat dat land zich op technologisch vlak minder goed kon ontwikkelen. Daardoor haperde toen ook de economische groei.

Duitsland schrapt goedkeuring Nord Stream 2

De sancties van de VS en de EU tegen de Russische energie- en defensiesectoren zorgen ervoor dat import en export lastiger worden voor Rusland. Vooral gas- en olieproducenten hebben of krijgen hier last van. Sommige sancties zijn nu al opgelegd, andere liggen nog op tafel.

Een van de nu al opgelegde sancties gaat over de pas voltooide pijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt. Duitsland moest het gebruik van de pijplijn nog goedkeuren, maar het besluit hierover is tot nader order uitgesteld. Voorlopig gaat er dus al helemaal geen extra gas onze kant op.

Zware potentiële sanctie: Rusland loskoppelen van SWIFT

Een andere zware economische sanctie die bij de EU op tafel ligt, is het loskoppelen van Rusland van SWIFT. Dat is een systeem dat internationale financiële overdrachten afhandelt. Het wordt gebruikt door meer dan elfduizend financiële instellingen in meer dan tweehonderd landen.

SWIFT zorgt er dus voor dat bijvoorbeeld grote Russische en Europese bedrijven gemakkelijk zaken kunnen doen met elkaar, maar ook dat jij als Nederlander gemakkelijk in een Russische webshop kunt betalen en andersom. Rusland uit SWIFT verwijderen is een zware sanctie, waar dus niet alleen Rusland last van zou hebben.

Van de westerse landen zouden de VS en Duitsland hiervan het meeste hinder hebben, aangezien hun banken de grootste SWIFT-gebruikers zijn als het gaat om handel met Russische banken.

Minder geld voor economische ontwikkeling

Sinds april 2021 mogen Amerikaanse investeerders geen nieuwe Russische obligaties meer kopen, omdat Rusland zich met de Amerikaanse verkiezingen zou hebben bemoeid. Biden kan deze bestaande sanctie versterken door ook de handel van zowel nieuwe Europese als nieuwe Russische obligaties te verbieden.

De Russische staatsschuld zal hierdoor dalen, waardoor de financiële balans van het land verbetert. Maar het gevolg is ook dat er minder financieringsmogelijkheden zijn die kunnen bijdragen aan economische groei en ontwikkeling.