Door de zelfverklaarde 'volksrepublieken' Luhansk en Donetsk in Oost-Oekraïne te erkennen, heeft de Russische president Vladimir Poetin de Minskakkoorden maandag overtreden. Volgens hem bestaat de overeenkomst niet meer, zei hij dinsdag. Maar wat waren de Minskakkoorden eigenlijk? En wat hebben ze de regio opgeleverd?

Rusland, Oekraïne, vertegenwoordigers van de Oekraïense regio's Luhansk en Donetsk en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zetten in 2014 en 2015 handtekeningen onder meerdere akkoorden in de Belarussische hoofdstad Minsk.

Volg het nieuws rond de spanningen in Oekraïne Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Reden voor de akkoorden was aanhoudende onrust in Oost-Oekraïne. De belangrijkste aanleiding was de zogenoemde 'Maidanrevolutie' in Oekraïne. Na deze maandenlange protesten tegen de regering vluchtte de toenmalige president Viktor Yanukovych in februari 2014 uit Kiev.

De daarna geïnstalleerde interim-regering van Oekraïne zocht toenadering tot Europa. In die periode annexeerde Rusland het schiereiland de Krim. Niet veel later verzamelden de pro-Russische separatisten zich in het oosten van Oekraïne. Zij verzamelden zich in de provincies Donetsk en Luhansk en riepen in mei 2014 op eigen houtje de Volksrepubliek Donetsk (DNR) en de Volksrepubliek Luhansk (LNR) uit. Die 'republiekjes' werden echter tot maandag door geen enkel land erkend.

Toen het Oekraïense leger probeerde op te treden tegen de separatisten, begon het Russische leger zich ermee te bemoeien. Tijdens de gevechten kwamen aan beide kanten duizenden mensen om het leven.

Om te voorkomen dat de situatie uit de hand zou lopen, werd in de zomer van 2014 een snel opgesteld vredesverdrag getekend door Oekraïne, Rusland en de separatisten: Minsk I. Dat verdrag hield echter niet heel lang stand. Nadat in januari 2015 opnieuw gevechten waren uitgebroken, werd een tweede akkoord opgesteld.

Bij het ondertekenen van het tweede akkoord waren ook de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel en de toenmalige Franse president François Hollande betrokken. Het document kreeg de naam 'pakket met maatregelen voor het toepassen van de Minskakkoorden', oftewel Minsk II.

Over het algemeen komen de Minskakkoorden neer op een staakt-het-vuren in Donetsk en Luhansk. In de provincies is ook een veiligheidsbuffer van tientallen kilometers afgesproken. Binnen die contactlijn mag niet worden geschoten en mogen geen troepen worden gestald. De OVSE ziet erop toe dat de betrokken partijen zich aan het verdrag houden.

Volgens Minsk II vallen Donetsk en Luhansk nog steeds onder Oekraïne, maar krijgen de zelfbenoemde 'republiekjes' een speciale status in Oekraïne.

Hoewel de vredesverdragen er wel voor hebben gezorgd dat het minder onrustig werd in het gebied, zijn de gevechten nooit helemaal gestopt. Zo beschuldigden de verschillende partijen elkaar meermaals van het overtreden van het staakt-het-vuren. Ook vielen aan beide kanten nog altijd slachtoffers: het dodental is inmiddels opgelopen tot zo'n veertienduizend.

En ook over die speciale status van Donetsk en Luhansk was veel te doen. Rusland wilde immers dat de regio's een soevereine status zouden krijgen. Die wens heeft Poetin extra benadrukt door dinsdag als eerste de onafhankelijkheid van de 'republiekjes' te erkennen. De Russische terugtrekking uit de akkoorden is daarmee een feit.