Sancties tegen Rusland zijn "sowieso nodig", maar hoe zwaar die zullen uitpakken wordt nog bekeken. Dat zei premier Mark Rutte dinsdagochtend tijdens een korte persverklaring. Als blijkt dat Rusland daadwerkelijk militair nieuwe stappen heeft gezet in het oosten van Oekraïne, zullen "veel zwaardere sancties moeten volgen", aldus Rutte.

"Het erkennen van de republiek is al een onacceptabel feit en raakt aan de stabiliteit in ons deel van de wereld", zei Rutte. Hij sprak over een "escalatie".

De Russische president Vladimir Poetin hield maandagavond een lange televisietoespraak waarin hij fel uithaalde naar Oekraïne. Aan het einde tekende hij een decreet waarmee Rusland officieel de "republieken" Donetsk en Luhansk erkende. Enkele uren later kondigde Poetin aan militairen naar deze oostelijke regio's van Oekraïne te sturen. Volgens de president bedoeld als "vredesmissie", maar door Oekraïne en de internationale gemeenschap gezien als schending van de soevereiniteit.

Dat Rusland Oost-Oekraïne is binnengevallen, staat volgens Rutte nog onvoldoende vast. Hij zei niet te willen "speculeren" over de vraag of de Russische krijgsmacht al bezig is met militaire acties in het gebied. Het sanctiepakket zal daarvan afhankelijk zijn.

De komende uren wordt overleg gevoerd in de Europese Unie. "Zodra het sanctiepakket rond is, zullen we dat naar buiten brengen", aldus Rutte. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is dinsdag in Parijs waar later vandaag een spoedoverleg plaatsvindt tussen de EU-ministers.