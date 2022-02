Vladimir Poetin, de Russische president, heeft maandag aangekondigd dat Rusland de afvallige regio's Donetsk en Luhansk in Oost-Oekraïne erkent als onafhankelijke staatjes. Dit is wat dat betekent voor de bredere crisis.

De Verenigde Staten zeggen dat Rusland klaarstaat om Oekraïne binnen te vallen met een troepenmacht van naar schatting 190.000 militairen, die aan de Oekraïense grenzen zijn opgesteld.

Poetin stuurde dinsdag Russische troepen naar Donetsk en Luhansk, twee pro-Russische regio's in Oekraïne, voor een "vredesmissie" die in de praktijk meer zal lijken op Russische annexatie.

Wat zijn deze afvallige regio's?

De pro-Russische separatisten in de Oekraïens provincies Donetsk en Luhansk maakten zich in 2014 los van de controle van de Oekraïense regering en riepen zichzelf uit tot onafhankelijke 'volksrepublieken'. Ze hebben ongeveer een derde van de provincies - aan de oostgrens met Rusland - in handen. Er wonen ongeveer 3,5 miljoen mensen.

De pro-Russische separatisten in de Oekraïens provincies Donetsk en Luhansk maakten zich in 2014 los van de controle van de Oekraïense regering en riepen zichzelf uit tot onafhankelijke 'volksrepublieken'. Ze hebben ongeveer een derde van de provincies - aan de oostgrens met Rusland - in handen. Er wonen ongeveer 3,5 miljoen mensen.

Een poging van het Oekraïense leger om de gebieden terug te veroveren werd afgeslagen met Russische militaire hulp. Sindsdien bevinden beide zijden zich in loopgraven aan een zwaarbewapende frontlinie. Formeel is er een staakt-het-vuren, maar er vinden regelmatig schermutselingen plaats. Volgens Oekraïne zijn sindsdien zo'n veertienduizend mensen omgekomen bij die gevechten.

Luhansk en Donetsk werden internationaal niet erkend, tot Rusland daar op 21 februari toe besloot.

Rusland ontkent deelname aan het conflict, maar steunt de separatisten onder meer militair en financieel, met de levering van coronavaccins en de afgifte van ruim 800.000 Russische paspoorten.

Wie zijn de Russische separatisten? Inwoners van vooral Oost-Oekraïne, die zich meer Russisch dan Oekraïens voelen.

Hun leider is de pro-Russische Denis Pushilin, die tegen de westerse bewapening van het Oekraïense leger is.

Sinds 18 februari worden de inwoners van deze regio's geëvacueerd. Er is opvang geregeld in de Russische stad Rostov. Er zouden in totaal 700.000 mensen de grens over moeten worden geholpen.

Volgens de separatisten zijn de evacuaties nodig door genocidaal geweld van Oekraïense zijde. Daar zijn geen onafhankelijke bewijzen voor.

Wat betekent de Russische erkenning?

Het is de eerste keer dat Rusland officieel zegt dat de twee afvallige regio's geen onderdeel meer zijn van Oekraïne. Dat is een opening voor Moskou om strijdkrachten te sturen, met het argument dat het als bondgenoot tussenbeide komt om Donetsk en Luhansk te beschermen tegen Oekraïne.

Alexander Borodai, een Russisch parlementslid en voormalig politiek leider van Donetsk, stelde dat de separatisten nu naar Rusland kijken om hen te helpen de controle te krijgen over de delen van de regio's die nog steeds onder de controle van Oekraïne staan. Dat zou leiden tot een open militair conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Hoe zit het met het vredesproces van Minsk?

De vredesakkoorden van Minsk van 2014 en 2015 werden tot nu toe door alle partijen - inclusief Moskou - gezien als de beste kans op een diplomatieke oplossing.

De akkoorden zijn nooit volledig uitgevoerd. Ze draaiden hoofdzakelijk om een grote mate van autonomie voor Luhansk en Donetsk, maar wel als deel van Oekraïne. De Russische erkenning van de 'volksrepublieken' haalt een duidelijke streep door deze akkoorden.

Hoe zal het Westen reageren?

Het Westen waarschuwt er al maanden voor dat elke inval van het Russische leger in Oekraïne flinke gevolgen zal hebben, zoals de invoering van strenge financiële sancties.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zei vorige week dat erkenning "de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne verder zou ondermijnen, een grove schending van het internationaal recht zou vormen en tot verdere twijfels zou leiden over de toezegging van Rusland om op een diplomatie manier naar een ​​vreedzame oplossing te blijven zoeken".

Wat zijn de voor- en nadelen voor Moskou?

In 2008 werden twee Georgische afgescheiden regio's op dezelfde manier erkend. Er kwam financiële steun en er werden duizenden troepen gestationeerd om de NAVO te dwarsbomen door Georgië de volledige controle over het eigen grondgebied te ontzeggen. Dezelfde overwegingen zouden gelden voor Oekraïne.

Aan de andere kant zijn er ook kosten en risico's voor Rusland. Het krijgt te maken met sancties en internationaal reputatieverlies, doordat het de vredesakkoorden van Minsk laat schieten en het zich mengt in de zaken van een soeverein buurland. Daarnaast zal Rusland opdraaien voor economische steun aan Donetsk en Luhansk, waar na de afscheiding van Oekraïne en ruim acht jaar burgeroorlog weinig over is van de economie.