De Russische erkenning van de onafhankelijkheid van de afvallige Oekraïense provincies Donetsk en Luhansk betekent een nieuwe escalatie in het al jaren durende conflict tussen Oekraïne en Rusland. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

November 2013: Oekraïense president verkiest Rusland boven EU

In Oekraïne breken grootschalige protesten uit als president Viktor Yanukovych besluit om een associatieverdrag met de Europese Unie niet te ondertekenen. Yanukovych kiest ervoor om de banden met Rusland aan te halen, tot woede van een groot deel van de Oekraïense bevolking.

Volg dit onderwerp Volgen Blijf op de hoogte van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne

Februari 2014: Maidanrevolutie

De protesten bereiken in februari het hoogtepunt. Het Maidanplein in Kiev is het voornaamste strijdtoneel van gewelddadige botsingen tussen demonstranten en ordebewakers. Tijdens de rellen komen meer dan honderd mensen om.

President Yanukovych en de parlementaire oppositiepartijen tekenen op 21 februari een overeenkomst om het geweld te beëindigen. Kort daarna ontvlucht Yanukovych het land en wordt hij vervangen door een interim-regering. Die zoekt weer toenadering tot Europa, tot woede van Rusland.

Maart-april 2014: Onafhankelijkheidsverklaringen en annexatie

Kort na het aantreden van de interim-regering verklaren de oostelijke provincies Luhansk en Donetsk zich onafhankelijk van Oekraïne. Dat gebeurt onder leiding van pro-Russische separatisten, die zich meer onderdeel van Rusland voelen dan van Oekraïne.

Ook de Krim, een schiereiland in het zuidoosten van Oekraïne, stemt in een referendum voor afscheiding. Hoewel de geldigheid van het referendum internationaal niet wordt erkend, valt Rusland de Krim binnen. Het Oekraïense schiereiland wordt door de Russen geannexeerd en beschouwd als Russisch grondgebied.

De bezetting van de Krim komt Rusland op zware economische sancties van het Westen te staan. Dat leidt echter niet tot de terugtrekking van Russische troepen.

2014 en 2015: Minskakkoorden

In de oostelijke regio Donetsbekken, waar Luhanks en Donetsk toe behoren, vinden voortdurend gevechten tussen pro-Russische rebellen en het Oekraïense leger plaats. Daarbij komen duizenden militairen en burgers om en moeten naar schatting van de Verenigde Naties ruim een miljoen mensen hun woonplaats ontvluchten.

In een poging de gevechten te stoppen, ondertekenen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), Rusland, Oekraïne en vertegenwoordigers van Luhansk en Donetsk meerdere akkoorden in de Belarussische hoofdstad Minsk.

In de akkoorden wordt een staakt-het-vuren afgesproken, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. De gevechten gaan door en aan beide kanten blijven slachtoffers vallen. Tot nu toe zijn zo'n veertienduizend mensen overleden.

Mei 2019: Zelensky van acteur naar president

Bij de Oekraïense presidentsverkiezingen boekt komiek en acteur Volodymyr Zelensky een overtuigende overwinning. Zelensky is met name bekend door zijn rol als leraar die onverwacht president van Oekraïne wordt in een populaire comedyserie - een functie die hij vanaf mei 2019 dus in het echt vervult.

Een van Zelensky's belangrijkste verkiezingsbeloftes is om de gevechten in de Donetsbekken definitief te beëindigen en een oplossing te vinden voor het slepende conflict tussen Oekraïne en Rusland.

Eind 2021: Russische troepenopbouw in grensgebied

Ondanks gesprekken tussen Oekraïne en Rusland is in de loop van 2021 een forse Russische troepenopbouw in het grensgebied waar te nemen. Op basis van satellietbeelden concluderen de Amerikanen dat Rusland mogelijk een invasie van Oekraïne voorbereidt.

Rusland ontkent Oekraïne te willen binnenvallen en zegt zich juist te verdedigen tegen toenemende agressie van Oekraïne en de NAVO.

De Russische president Vladimir Poetin eist dat de NAVO stopt met uitbreiding in Oost-Europa en zich terugtrekt uit gebieden die Rusland als zijn invloedssfeer beschouwt. Ook wil hij de garantie dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO, een eis die door Oekraïne en de verdragsorganisatie verworpen wordt.

Januari-februari 2022: Diplomatieke onderhandelingen zitten muurvast

Als gevolg van de opgelopen spanningen proberen vele wereldleiders de situatie te sussen. Zo belt de Amerikaanse president Joe Biden meerdere malen met zijn Oekraïense en Russische ambtgenoten. Onder anderen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron gaan persoonlijk op bezoek bij zowel Zelensky als Poetin.

Hoewel alle partijen herhalen een diplomatieke oplossing te zullen blijven zoeken, wordt aan beide kanten militair opgeschaald. Zo stuurt de VS extra troepen naar NAVO-bondgenoten in Oost-Europa, vraagt Oekraïne steeds nadrukkelijker om westerse steun en houdt Rusland samen met buurland Belarus militaire oefeningen.

Half februari beweert Rusland dat een deel van de troepen wordt teruggetrokken wanneer de oefeningen ten einde zijn, maar dat blijkt niet waar. Zelensky laat weten dat Oekraïne geen signalen van een Russische aftocht ziet. NAVO-topman Jens Stoltenberg zegt zelfs dat de Russische troepenmacht alleen maar toeneemt.

34 Poetin erkent onafhankelijkheid pro-Russische regio's in Oekraïne

Eind februari 2022: Rusland erkent volksrepublieken en stuurt troepen

In een op televisie uitgezonden toespraak zegt Poetin dat Rusland de volksrepublieken in Donetsk en Luhansk erkent en als onafhankelijk beschouwt. Die beslissing wordt beschouwd als Ruslands definitieve terugtrekking uit de Minskakkoorden.

Direct na zijn toespraak stuurt Rusland militairen naar Donetsk en Luhansk. Volgens Poetin gaat het om een "vredesmissie", maar de Amerikanen noemen dat tijdens een ingelaste vergadering van de VN-Veiligheidsraad onzin en een voorwendsel om een oorlog te beginnen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond de spanningen in Oekraïne in ons liveblog