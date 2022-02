Dat de inzet van Russische militairen in Oost-Oekraïne een vredesoperatie is, werd door de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties maandagavond (plaatselijke tijd) tijdens een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad afgedaan als "onzin".

De Russische erkenning van twee Oekraïense regio's als onafhankelijke staten is volgens ambassadeur Linda Thomas-Greenfield onderdeel van het voorwendsel om een oorlog te beginnen. De gevolgen van de Russische acties "zullen rampzalig zijn - in heel Oekraïne, in heel Europa en in de hele wereld", zei Thomas tegen de vijftien leden tellende raad.

De spanningen tussen Moskou en de westerse hoofdsteden lopen hoog op na weken van beschuldigingen van de Verenigde Staten dat Rusland tot 150.000 troepen heeft ingezet bij de grens met Oekraïne en zich voorbereidt op een invasie. Rusland ontkent dat het Oekraïne wil binnenvallen en beschuldigt het Westen van hysterie.

De Russische president Vladimir Poetin erkende de twee afgescheiden regio's - de zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk - maandag officieel als onafhankelijke staten en negeerde daarmee westerse waarschuwingen dat een dergelijke stap illegaal zou zijn en de vredesonderhandelingen zou doen mislukken.

"President Poetin heeft het akkoord van Minsk aan flarden gescheurd. We zijn duidelijk geweest, maar geloven niet dat hij het daarbij zal laten", zei Thomas-Greenfield, verwijzend naar de akkoorden van 2014 en 2015 die een einde moesten maken aan het conflict tussen het Oekraïense leger en door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne.

Troepen moeten volgens Poetin 'vrede bewaren'

Oekraïne vroeg de VN-Veiligheidsraad bijeen te komen nadat Rusland de twee afgescheiden regio's had erkend. Acht leden van de Veiligheidsraad, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, steunden het verzoek van Kiev.

Poetin beval maandag ook de inzet van Russische troepen in de Oost-Oekraïense regio Donetsbekken, "om de vrede te bewaren".

China roept op tot terughoudendheid

De Chinese VN-ambassadeur Zhang Jun zei dat "alle betrokken partijen terughoudendheid moeten betrachten en elke actie die de spanningen kan doen oplopen moeten vermijden".

De huidige situatie is volgens China het resultaat van "vele complexe factoren". Het land riep de betrokken partijen er tenslotte toe op de diplomatieke dialoog aan te blijven gaan. Zhang zei dat Peking elke inspanning voor een diplomatieke oplossing verwelkomt en aanmoedigt.

De grenzen van Oekraïne blijven "ongewijzigd", zei ambassadeur Sergiy Kyslytsya. De grenzen van Oekraïne blijven "ongewijzigd", zei ambassadeur Sergiy Kyslytsya. Foto: YouTube/Veiligheidsraad

Russische VN-ambassadeur verdaagt vergadering

Het was de derde vergadering van de Veiligheidsraad over Oekraïne in drie weken tijd . De Veiligheidsraad is al tientallen keren bijeengekomen om de crisis in Oekraïne te bespreken sinds Rusland in 2014 de Krim in Oekraïne annexeerde.

De Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia verdaagde de vergadering na de verklaringen van de vijftien leden. Tot een uitspraak van de raad kwam het niet: als permanent lid heeft Rusland daarin een vetorecht, net als de VS, China, Groot-Brittannië en Frankrijk.