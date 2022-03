VS en VK komen met nieuwe sancties tegen steenrijke Russen

Ook Ollongren ziet bewijs dat Rusland omstreden clusterbommen inzette

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) noemt het zeer waarschijnlijk dat Rusland clusterbommen heeft ingezet bij het offensief tegen Charkov. Clusterbommen verspreiden explosieven over een groot gebied. Eerder zette Rusland clusterbommen in bij een kinderdagopvang in het noordoosten van Oekraïne, meldde Amnesty International.



In meer dan honderd landen zijn clusterbommen verboden door het in 2008 opgezette Clustermunitieverdrag. Rusland en Oekraïne ondertekenden dat verdrag niet, dus is inzet van die wapens voor beide partijen niet in alle gevallen verboden.



Op massaal gedeelde beelden is te zien hoe Russische bombardementen Oekraïense steden in puin achterlaten. Dat is te zien in onderstaande video.