Rusland zou China om hulp hebben gevraagd

Sinds het uitbreken van de oorlog zou Rusland China om militaire en economische hulp hebben gevraagd. Dat melden verschillende media, waaronder The Financial Times en The Washington Post, op basis van anonieme bronnen binnen de Amerikaanse regering. Echter zei de Chinese ambassadeur in de VS tegen persbureau Reuters dat hij er nooit iets van gehoord heeft.



De Amerikaanse regeringsfunctionarissen gaven geen informatie over welke wapens of munitie Moskou hoopte te krijgen uit Peking. Ook bleef het onduidelijk hoe en of China reageerde op de vragen, zo meldt onder meer The New York Times. Rusland zou ook hebben gevraagd om economische steun om de impact van de sancties te beperken.



China heeft tot dusver getracht een neutraler standpunt in te nemen in het conflict over Oekraïne. Directe steun aan bondgenoot Rusland zal China waarschijnlijk in conflict brengen met westerse staten die Oekraïne steunen in het conflict met Rusland.