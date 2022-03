VS stuurden eind vorig jaar al extra militaire hulpmiddelen naar Oekraïne

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Oekraïense strijders al in december uitgerust spullen om mee te vechten in stedelijke gebieden, waaronder wapens en speciale kleding, meldt The Washington Post. Dat werd besloten omdat de spanningen tussen Rusland en Oekraïne toen al opliepen. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn nog meer spullen geleverd.



"Dit is een continu proces. Wij kijken altijd naar wat de benodigdheden van Oekraïne zijn. Dat doen we nu al jaren", zei een anonieme defensiefunctionaris tegen de krant. "We hebben het proces nu wel iets versneld, we praten dagelijks met de Oekraïners, terwijl dat voor de crisis meer periodiek gebeurde". John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon, wilde niet reageren op de ontdekking van de krant.