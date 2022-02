EU besluit vanmiddag over sancties tegen Rusland

De Europese Unie besluit dinsdagmiddag tot nieuwe sancties tegen Rusland naar aanleiding van de erkenning door Moskou van separatistische regio's in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten. De hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, heeft dit aangekondigd.



De EU brengt volgens ingewijden nog geen zware economische strafmaatregelen in stelling, maar zou vooral betrokken personen willen treffen. Die krijgen een inreisverbod en vermogen dat ze in de EU hebben ondergebracht wordt bevroren. Ook wordt de handel met de rebellenrepublieken Donetsk en Luhansk mogelijk verder ingeperkt. Het is de bedoeling de sancties nauw af te stemmen met de Verenigde Staten en andere bondgenoten.



De ambassadeurs van de EU-landen vergaderen dinsdagochtend vanaf 9.30 uur over de sancties. Later op de dag volgt waarschijnlijk ingelast overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken.