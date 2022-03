Aantal Britse militairen mogelijk naar Oekraïne afgereisd tegen regels in

Het gaat om militairen die zonder verlof en op persoonlijke titel naar Oekraïne zijn vertrokken, zegt een woordvoerder van het Britse leger tegen de BBC. Zij zouden mee willen vechten in de oorlog met Rusland.



"Wij adviseren deze militairen ten zeerste om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk", aldus de woordvoerder. Om hoeveel soldaten het gaat is niet duidelijk. Britse militairen die deelnemen aan gevechten in Oekraïne overtreden de wet, aldus het ministerie van Defensie. Zij riskeren vervolging.



Verschillende Britse veteranen die aan de BBC hebben verteld dat zij in Oekraïne willen vechten, zeggen dat zij van de autoriteiten "tegenstrijdige berichten" krijgen over of zij wel of niet mogen gaan.