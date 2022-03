De oorlog in Oekraïne kan nog maanden en misschien zelfs jaren voortduren. Dat zegt de Britse vicepremier Dominic Raab in een interview met Sky News."Deze oorlog zal niet in een paar dagen voorbij zijn. Het zal ons en onze bondgenoten tijd kosten. Dan hebben we het over maanden, zo niet jaren", adus Raab, die oproept op tot "strategisch uithoudingsvermogen" in de reactie van het Westen op de Russische invasie van Oekraïne. Lees hier meer.