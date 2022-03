Oekraïne beschuldigt Rusland van ontvoeren burgemeester

Oekraïne heeft Rusland beschuldigd van het ontvoeren van de burgemeester van Melitopol, Ivan Fedorov. Het land noemt de ontvoering een oorlogsmisdaad. De stad in het zuidoosten van Oekraïne is inmiddels in Russische handen. Rusland heeft zelf niks gezegd over het lot van de burgemeester.