Verklaring Rutte

Nederland wil de maximale sancties opgelegd zien. "Het is niet het Russische volk waar we mee in conflict zijn, het is Poetin", voegt hij toe. "In de eerste plaats zal Nederland de komende tijd mogelijk meer Nederlandse militaire verplaatsingen op ons grondgebied zien. De situatie is zo ernstig dat de standaard plannen die klaarliggen, dat die per direct in werking treden. Dat zal deels ook zichtbaar zijn in plaatsingen van militairen in Nederland".



Ook zegt Rutte dat gekeken gaat worden naar de vluchtelingenstromen en het effect op de energieprijzen.