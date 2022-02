VS verhuizen ambassade Oekraïne tijdelijk naar Polen

De Verenigde Staten verhuizen de ambassade in Oekraïne tijdelijk naar Polen, melden anonieme bronnen aan persbureau Bloomberg. De regering van president Joe Biden zou van plan zijn het personeel van de ambassade weer terug naar Oekraïne te laten reizen als Rusland het land vannacht niet binnenvalt.



Eerder deze maand verhuisden de VS de ambassade al van hoofdstad Kiev naar Lviv, in het westen van Oekraïne. De VS gaven eerder deze maand ook een negatief reisadvies af voor Oekraïne, Belarus en Moldavië en adviseerden Amerikaanse burgers die zich in Oekraïne of grensgebieden met het land bevinden direct te vertrekken.