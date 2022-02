Russische separatisten claimen verovering plaatsen bij Luhansk

Pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne hebben naar eigen zeggen het dorp Sjastia en de plaats Stanitsia Loehanska veroverd op Oekraïense eenheden en milities. De twee plaatsen liggen vlak ten noorden van de provinciehoofdstad Luhansk die ook de hoofdstad is van een door separatisten uitgeroepen onafhankelijke republiek.



Rusland erkende de volksrepubliek Luhansk en de volksrepubliek Donetsk maandag. Volgens het Kremlin is dat ter bescherming van de bevolking onder wie ook veel Russen.



Donderdag heeft Rusland Oekraïne aangevallen. Kiev zou het vredesproces dat in 2014 begon voor het oosten van Oekraïne hebben gesaboteerd, claimt Rusland. Na het afzetten van een pro-Russische president in 2014 scheidden Donetsk en Luhansk zich af. Sindsdien is er een burgeroorlog die in toom werd gehouden met een internationaal akkoord uit 2015. Oekraïne heeft dat akkoord niet nageleefd volgens de Russische president Vladimir Poetin.