Nederlandse Oekraïne-stichting: aanval is verschrikkelijk

Stichting Breath, die verschillende huizen heeft in Oekraïne waar gastouders straatkinderen opvangen, noemt de aanval van Rusland op Oekraïne "verschrikkelijk". "Het kippenvel staat op mijn armen", zegt voorzitter Nico de Borst. Eerder bereidde de stichting een evacuatie van kinderen, gastouders en medewerkers in het land voor, maar daarvoor is het nu te laat, zegt De Borst.



"In het hele land worden militaire doelen gebombardeerd, we weten niet welke kant we op moeten", aldus de voorzitter. "Het is te gevaarlijk." In een van de huizen zijn de ramen gesneuveld. Het huis staat vlakbij een militaire basis die gebombardeerd is.



De stichting heeft vier huizen in het land, waarin veertig kinderen en acht gastouders wonen. Ook heeft de stichting, die vooral actief is in het oosten van het land, twee medewerkers in Oekraïne.



Stichting Breath is opgericht in 1995. Een van de bestuursleden is de bekende oud-voetballer Evgeniy Levchenko. Hij is geboren in Oost-Oekraïne.