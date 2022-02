Amerikaanse VN-gezant noemt Russische veiligheidstroepen 'onzin'

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Linda Thomas-Greenfield zegt maandagavond (lokale tijd) in een toespraak voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat Ruslands erkenning van de volksrepublieken in Oost-Oekraïne een "duidelijk voorwendsel voor oorlog" is.



De veiligheidstroepen die de Russische president Vladimir Poetin naar het oosten van Oekraïne heeft gestuurd zijn "onzin", aldus Thomas-Greenfield.



"We hoeven niet te raden naar Poetins motieven", zei Thomas-Greenfield tijdens de ingelaste spoedzitting van de Veiligheidsraad. "Hij heeft maandag totaal buitensporige uitspraken gedaan om een voorwendsel voor oorlog te creëren. Hij zei dat Oekraïne het Westen om kernwapens gevraagd heeft. Dat is niet waar."



Volgens de Amerikaanse ambassadeur wil Poetin terugreizen in de tijd. "Terug naar een tijd toen keizerrijken de wereld overheersten, voordat de Verenigde Naties bestonden. Maar dit is niet 1919."