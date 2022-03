Rusland: Veiligheidsraad moet bijeen komen wegens chemische wapens

Rusland wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vrijdag bijeenkomt om te praten over "de militaire biologische activiteiten van de VS op het grondgebied van Oekraïne". De Russische VN-diplomaat Dmitri Poljanski zegt op Twitter dat hij een verzoek heeft ingediend.



Donderdag maakte het Russische ministerie van Defensie bekend dat de VS 200 miljoen dollar zouden hebben geïnvesteerd in laboratoria in Oekraïne, als onderdeel van een "biologisch oorlogsprogramma". Het ministerie publiceerde documenten die dit zouden onderbouwen, maar die zijn niet te verifiëren. De VS ontkennen de Russische beschuldigingen.