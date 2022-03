Overleg tussen Oekraïne en Rusland levert niets op

Evacuatiepogingen gaan door

Zelensky noemt bombardement op kinderziekenhuis oorlogsmisdaad

Kiev volgens burgemeester "omgebouwd tot fort"

Welkom in dit liveblog. Hier houden we je op de hoogte van de oorlog in Oekraïne, die inmiddels zestien dagen duurt.