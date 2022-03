Explosies gehoord in Kiev, ook in andere steden beschietingen

In verschillende Oekraïense steden worden in de nacht van vrijdag op zaterdag gevechten en beschietingen gemeld. In hoofdstad Kiev werden minutenlang explosies in de verte gehoord door verslaggevers van CNN.



Het lijkt volgens een correspondent van de Amerikaanse zender te gaan om lucht- of artillerieaanvallen. Het is volgens haar niet duidelijk of die van Oekraïense of Russische zijde komen.